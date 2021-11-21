Обескровленный «Ливерпуль» разнес «Арсенал». А Клопп и Артета чуть не подрались

Календарь подготовил «Ливерпулю» серьезную проверку после международной паузы: на «Энфилд» приехал «Арсенал» Микеля Артеты с восьмиматчевой беспроигрышной серией. За тремя поражениями на старте сезона с общим счетом 0:9 последовали шесть побед и две ничьих в АПЛ, но среди соперников на протяжении этого отрезка самым серьезными были «Лестер» (2:0) и «Тоттенхэм» (3:0). В субботу же парням Артеты предстояла встреча с претендентами на чемпионство.

Тренер «Арсенала» довольно амбициозен, и он стремится к ливерпульским высотам.

«Я знаю, что такое поражения и победы, и я знаю, что нас ждет на “Энфилде”. Нам нужно поехать туда и убедиться, что мы можем бороться за самые высокие места. Первое, что мы должны сделать, — это поверить в собственные силы, поверить, что мы сможем победить», — говорил Артета Liverpool Echo.

Что же касается Юргена Клоппа, то он был очень расстроен итогами международной паузы.

«Я ненавижу паузы на матчи сборных. Хотя иногда они помогают с точки зрения восстановления травмированных игроков. У главных тренеров сборных есть свои цели, и они часто думают, что могут заниматься физическим состоянием футболистов. Минувшая пауза не пошла нам на пользу. Хендерсон и Робертсон пока не тренировались вместе со всеми. Они все еще восстанавливаются от травм, полученных в расположении национальных команд. Мы примем решение об их участии в игре перед матчем», — сказал Клопп Daily Mail.

Хендерсон попал на скамейку, а вот Робертсон остался вне заявки. Кроме шотландца матч из-за повреждений пропускали Роберто Фирмино, Джеймс Милнер, Наби Кейта, Кертис Джоунс, Джо Гомес и Харви Эллиотт. В итоге на скамейке запасных оказалось несколько ребят из молодежной команды.

У «Арсенала» таких проблем с составом не было. Из серьезных потерь — только выбывший еще в сентябре Гранит Джака. Правда, «Ливерпуль» совсем не интересовался прекрасной формой и здоровыми футболистами соперника. Хозяева забрали мяч и принялись улучшать статистику Аарона Рамсдейла. Вратарь «канониров» совершил четыре сейва в первом тайме, но беда пришла откуда не ждали. Точнее, необычным способом. Главный герой первого тайма Садио Мане при подаче штрафного на 40-й минуте матча занял позицию между двумя защитниками «Арсенала» и воспользовался идеальной подачей Трента Александр-Арнольда (пятая голевая передача в АПЛ).

Семью минутами ранее Мане пробил не по воротам, а локтем по лицу Такехиро Томиясу. Этот момент сильно взбудоражил обоих тренеров, Клопп и Артета поговорили на повышенных тонах, за что получили от Майкла Оливера по желтой карточке.

А сам вингер «Ливерпуля», избежавший предупреждения в столкновении с японцем, жестко подкатился под другого защитника гостей — Бена Уайта, чтобы наверняка заработать «горчичник».

Перерыв не пошел на пользу «Арсеналу». «Ливерпуль» продолжил издеваться над обороной «канониров». Причем защитники не были против такого расклада. На 52-й минуте игры Нуну Тавареш подхватил мяч на своем левом фланге и побежал в центр. Его неосмотрительная передача оставила Диогу Жоту одного против Уайта и Рамсдейла. Португалец замахами поочередно уложил защитника и вратаря, после чего увеличил преимущество «красных» до двух мячей.

Только один момент матча мог испугать болельщиков на «Энфилде». Нет, не удары «Арсенала» по воротам Алиссона, а столкновение Жоты с Рамсдейлом на 58-й минуте. К счастью, оба встали и продолжили встречу, да еще как продолжили. Жота на 75-й минуте поучаствовал в разгроме предголевой передачей. Нападающий в центре поля головой бросил Мане в отрыв, а сенегалец выдал Мо Салаху пас на пустые ворота — 3:0.

А уже через две минуты появившийся вместо Жоты японец Такуми Минамино первым касанием отправил мяч в сетку. Трент отдал вторую голевую передачу в матче и шестую в сезоне.