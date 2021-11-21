Дубль Ибрагимовича не спас «Милан» от поражения «Фиорентине» в матче с 7 голами

Встреча прошла во Флоренции на стадионе «Артемио Франки» и завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.

Счёт в матче на 15-й минуте открыл полузащитник Жозеф Альфред Дункан. В конце первого тайма хавбек Риккардо Сапонара с передачи форварда Душана Влаховича удвоил преимущество «Фиорентины».

На 60-й минуте голом отличился и сам Влахович, но вскоре форвард гостей Златан Ибрагимович отыграл один мяч, а затем оформил дубль. Впрочем, на 85-й минуте Влахович тоже сделал дубль. В компенсированное время защитник флорентийцев Лоренцо Венути забил в свои ворота.