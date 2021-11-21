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01:19 (мск), источник: Чемпионат.com

Дубль Ибрагимовича не спас «Милан» от поражения «Фиорентине» в матче с 7 голами

«Фиорентина» одержала победу над «Миланом» в матче 13-го тура чемпионата Италии.

Фиорентина
МиланЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча прошла во Флоренции на стадионе «Артемио Франки» и завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.

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Счёт в матче на 15-й минуте открыл полузащитник Жозеф Альфред Дункан. В конце первого тайма хавбек Риккардо Сапонара с передачи форварда Душана Влаховича удвоил преимущество «Фиорентины».

На 60-й минуте голом отличился и сам Влахович, но вскоре форвард гостей Златан Ибрагимович отыграл один мяч, а затем оформил дубль. Впрочем, на 85-й минуте Влахович тоже сделал дубль. В компенсированное время защитник флорентийцев Лоренцо Венути забил в свои ворота.

Это поражение стало для «Милана» первым в нынешнем сезоне Серии А, до этого команда Стефано Пиоли одержала 10 побед и дважды сыграла вничью. «Милан» (32 очка) идёт на второй строчке в таблице. «Фиорентина» (21) поднялась на шестое место.

Фиорентина
4:3
Первый тайм: 2:0
Милан
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