«Барселона» в первом матче при Хави обыграла «Эспаньол»

Встреча прошла в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол в начале второго тайма забил форвард «Барселоны» Мемфис Депай. Нидерландский футболист реализовал пенальти, который сам и заработал.

Отметим, что это был первый матч на посту главного тренера «Барсы» для легенды клуба Хави. 41-летний специалист возглавил «Барселону» две недели назад, сменив Рональда Кумана.

Каталонская команда набрала 20 очков и поднялась на шестое место в турнирной таблице Ла Лиги. «Эспаньол» (17) идёт 11-м.