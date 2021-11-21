«МЮ» рассматривает Лопетеги и Блана на роль тренера. Лоран — временный вариант

Как отмечает The Athletic, помимо Маурисио Почеттино («ПСЖ»), Брендана Роджерса («Лестер») и Зинедина Зидана, в число возможных вариантов попал Хулен Лопетеги, тренирующий «Севилью».

Также в качестве временной опции может быть назначен Лоран Блан, известный по работе с «ПСЖ» и ранее выступавший за «МЮ». Сейчас француз возглавляет «Аль-Райян».