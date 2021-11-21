Насри подтвердил, что Агуэро завершит профессиональную карьеру в ближайшее время

«Агуэро прислал мне сообщение, и, к сожалению, всё подтвердилось. По этой причине я очень огорчён. Он был настоящим феноменом на поле. Он прекрасный человек. Мне жаль, потому что это не его выбор, а вынужденная мера. Я знаю, какую любовь он испытывает к этому виду спорта. Видеть, как он завершает карьеру не по своей воле, очень грустно», — приводит слова Насри Canal+.