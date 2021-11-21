Насри подтвердил, что Агуэро завершит профессиональную карьеру в ближайшее время
Бывший футболист «Манчестер Сити» Самир Насри подтвердил, что нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро завершит игровую карьеру.
Бывший футболист «Манчестер Сити» Самир Насри подтвердил, что нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро завершит игровую карьеру.
«Агуэро прислал мне сообщение, и, к сожалению, всё подтвердилось. По этой причине я очень огорчён. Он был настоящим феноменом на поле. Он прекрасный человек. Мне жаль, потому что это не его выбор, а вынужденная мера. Я знаю, какую любовь он испытывает к этому виду спорта. Видеть, как он завершает карьеру не по своей воле, очень грустно», — приводит слова Насри Canal+.
Напомним, Агуэро был заменён в первом тайме матча 12-го тура испанской Примеры с «Алавесом» (1:1) из-за тахикардии. Она была небольшой, аргентинца убрали с поля в качестве меры предосторожности. После матча сообщалось, что Агуэро хорошо себя чувствует.
Позже стало известно, что форвард выбыл из строя минимум на три месяца из-за проблем с сердцем. Накануне стало известно, что Агуэро планирует завершить карьеру из-за проблем с сердцем.