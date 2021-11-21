«МЮ» выплатит Сульшеру 7,5 млн фунтов после увольнения

Как сообщает The Times, после увольнения английский клуб должен будет выплатить норвежцу около 7,5 млн фунтов в качестве компенсации.

Отмечается, что в контракте Сульшера прописано, что возмещению подлежит только сумма за один сезон, несмотря на то, что соглашение рассчитано до 2024 года.