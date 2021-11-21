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13:35 (мск), источник: Sports.Ru

«МЮ» выплатит Сульшеру 7,5 млн фунтов после увольнения

«Манчестер Юнайтед» освободит Оле-Гуннара Сульшера от должности главного тренера.

Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: AP 2021
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Как сообщает The Times, после увольнения английский клуб должен будет выплатить норвежцу около 7,5 млн фунтов в качестве компенсации.

Отмечается, что в контракте Сульшера прописано, что возмещению подлежит только сумма за один сезон, несмотря на то, что соглашение рассчитано до 2024 года.

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