«МЮ» выплатит Сульшеру 7,5 млн фунтов после увольнения
«Манчестер Юнайтед» освободит Оле-Гуннара Сульшера от должности главного тренера.
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«Манчестер Юнайтед» освободит Оле-Гуннара Сульшера от должности главного тренера.
Как сообщает The Times, после увольнения английский клуб должен будет выплатить норвежцу около 7,5 млн фунтов в качестве компенсации.
Отмечается, что в контракте Сульшера прописано, что возмещению подлежит только сумма за один сезон, несмотря на то, что соглашение рассчитано до 2024 года.