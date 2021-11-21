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14:34 (мск), источник: Sports.Ru

Месси не намерен возвращаться в «Барселону» и хочет выиграть ЛЧ с «ПСЖ» (Diario Sport)

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси не планирует снова выступать за «Барселону».

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Ранее президент «блауграны» Жоан Лапорта сказал, что не исключает возвращения аргентинца, покинувшего клуб летом в качестве свободного агента.

Diario Sport информирует, что Месси такой вариант не рассматривает. Игрок придерживается мнения, что раз уж он покинул команду против своей воли, возвращаться не стоит.

Месси собирается остаться в «ПСЖ», несмотря на некоторые сложности в адаптации, поскольку надеется добиться спортивных успехов — выиграть Лигу чемпионов и в хорошей форме подойти к ЧМ-2022.

В текущем сезоне Лиги 1 форвард забил 1 мяч за 6 игр.

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