Месси не намерен возвращаться в «Барселону» и хочет выиграть ЛЧ с «ПСЖ» (Diario Sport)
Форвард «ПСЖ» Лионель Месси не планирует снова выступать за «Барселону».
ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
Форвард «ПСЖ» Лионель Месси не планирует снова выступать за «Барселону».
Ранее президент «блауграны» Жоан Лапорта сказал, что не исключает возвращения аргентинца, покинувшего клуб летом в качестве свободного агента.
Diario Sport информирует, что Месси такой вариант не рассматривает. Игрок придерживается мнения, что раз уж он покинул команду против своей воли, возвращаться не стоит.
Месси собирается остаться в «ПСЖ», несмотря на некоторые сложности в адаптации, поскольку надеется добиться спортивных успехов — выиграть Лигу чемпионов и в хорошей форме подойти к ЧМ-2022.
В текущем сезоне Лиги 1 форвард забил 1 мяч за 6 игр.