Месси не намерен возвращаться в «Барселону» и хочет выиграть ЛЧ с «ПСЖ» (Diario Sport)

13 фотографий 13 фотографий 13 фотографий

Ранее президент «блауграны» Жоан Лапорта сказал, что не исключает возвращения аргентинца, покинувшего клуб летом в качестве свободного агента.

Diario Sport информирует, что Месси такой вариант не рассматривает. Игрок придерживается мнения, что раз уж он покинул команду против своей воли, возвращаться не стоит.

Месси собирается остаться в «ПСЖ», несмотря на некоторые сложности в адаптации, поскольку надеется добиться спортивных успехов — выиграть Лигу чемпионов и в хорошей форме подойти к ЧМ-2022.