«МЮ» нужно менять тренерскую политику. Они слишком долго тянут

«Манчестер Юнайтед» получил 1:4 от «Уотфорда» и откатился на седьмое место в АПЛ. По потерянным очкам команда Сульшера и вовсе девятая, но самое страшное совсем не в этом. Если посмотреть на таблицу АПЛ по ожидаемым очкам, начиная с 1 октября, «МЮ» — худшая (!!!) команда АПЛ. Выше даже сменившие тренеров «Тоттенхэм», «Астон Вилла» и «Ньюкасл».

В последних 14 матчах «МЮ» победил лишь пять раз, а проиграл сразу семь. Сульшеру давали время на исправление ситуации, но, кажется, он провалился.





А разве можно было ждать чего-то другого? Три победы против «Тоттенхэма», «Аталанты» и «Сити» что-то изменили бы? Ответ на оба вопроса очевиден. Уле-Гуннар давно метил на выход, и у боссов «МЮ» было несколько удобных моментов, чтобы избавиться от норвежца. Последний — в ноябрьскую паузу на матчи сборных, как это сделали в уже упомянутых «Астон Вилле» и «Ньюкасле», а ещё в «Барселоне» и «Дженоа». «МЮ» пошёл своим путем и теперь, судя по данным авторитетных источников (The Times, The Athletic, Telegraph), всё равно отправил Сульшера на улицу.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CWiN1xMNNWP/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CWiN1xMNNWP/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CWiN1xMNNWP/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Manchester United (@manchesterunited)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В этом решении управленцев «Манчестер Юнайтед» сконцентрировано отчаяние. Они гнули свою линию (хочется верить, что она была), а теперь вынужденно опустили руки и поставили клуб (и нового тренера) в крайне неудобное положение. Впереди два важнейших матча в группе ЛЧ, где придётся оборонять место в евровесне, а между ними встречи в АПЛ с «Челси» и «Арсеналом». Но проблема с тренером назрела в «МЮ» не в ноябре 2021-го, а значительно раньше.

Сразу оговоримся: Сульшер — не физрук, а достойный специалист, который умело подстраивался под соперника в топ-матчах и даже давал результат в виде постоянных выходов в ЛЧ.

Но это точно не тот уровень, на который должен рассчитывать клуб, обладающий третьим по стоимости составом в мире. И да, проблема «МЮ» вовсе не в Сульшере, а в том, кто руководит клубом за кулисами.

После ухода на пенсию сэра Алекса Фергюсона «МЮ» управляли четыре специалиста, и каждого из них можно и нужно было уволить раньше. Дэвида Мойеса держали в клубе до тех пор, пока он не лишил «МЮ» даже теоретической возможности сыграть в ЛЧ-2014/15. Луи ван Гал скуксился ещё в декабре 2015-го, когда вылетел в ЛЕ из лигочемпионской группы с ЦСКА, «Вольфсбургом» и ПСВ, и выдал серию из двух ничьих и трёх поражений в АПЛ. Итог: голландец доработал до конца сезона, а «МЮ» финишировал вне топ-4. Жозе Моуринью бодро начал и даже взял три трофея в первом сезоне, но тоже засиделся. Правда, буквально на месяц, в который поместились три ничейных исхода и поражение. Теперь настало время Уле-Гуннара Сульшера, которого легко можно было снять 10 матчей назад.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CWgjPX5oA_b/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CWgjPX5oA_b/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CWgjPX5oA_b/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Manchester United (@manchesterunited)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Боссы «МЮ» слишком долго принимали решения, поэтому в последнее время клуб шёл по пути неудачника. Оставляя Сульшера после новых провалов, манкунианцы будто продолжали токсичные отношения. Терпели боль и унижение, не чувствовали лёгкости, но шли дальше без надежды на будущее. Боязнь убрать норвежца была похожа и на походы на нелюбимую работу из-за опасений, что лучшей ты либо не достоин, либо не найдешь. Теперь наконец-то случилось радикальное решение.

Пока непонятно, кто будет новым тренером «Манчестер Юнайтед», но ясно одно: руководителям клуба нужно не бояться изменений и жёстко обговаривать KPI перед выходом нового коуча. Никто не должен получать дополнительного времени только за то, что он хороший человек и умеет выстраивать атмосферу. Безусловно круто, что Сульшеру удалось наладить взаимоотношения в коллективе, но любой топ-тренер должен делать это, если хочет достигнуть успеха. В результатоцентричном мире медлить = проигрывать. Современный футбол давно отошёл от концепции тренеров-долгожителей, если речь не идёт о звёздах профессии типа Юргена Клоппа или Хосепа Гвардиолы. При всём уважении к Сульшеру, он слишком далёк от немца и испанца, чтобы получать дополнительные финансы и шансы.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CV27hYLgY_b/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CV27hYLgY_b/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CV27hYLgY_b/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Ole Gunnar Solskjær (@solskjaerutd)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

И ещё, работа топ-тренера видна сразу. Она не всегда может выражаться в мгновенном результате, но легко считывается по продвинутым метрикам, описывающим игру команды. Если «МЮ» найдёт такого, то может выдать ему карт-бланш в виде трёхлетнего контракта, но не сразу, а после испытательного срока длиной в сезон или полтора. Например, Томас Тухель подписал полноценный трёхлетний контракт только после того, как показал успешность на короткой дистанции. Есть уверенность в том, что он получил бы его даже без победы в ЛЧ, потому что «Челси» вышел на качественно иной уровень игры, а результат стал лишь логичным следствием этого.

Почти все последние тренеры «МЮ», наоборот, получали долгосрочные офферы сразу же. Мойесу выписали шесть лет, а ван Галу и Моуринью дали по три года. Уле-Гуннар Сульшер — исключение. Он доказал, что должен получить работу, результатом — за время, пока норвежец был и.о. главного тренера, «МЮ» выдал отрезок, на котором был третьим клубом АПЛ по ожидаемым очкам. Но та феерия с восьмью победами подряд, возможно, была ответной реакцией на увольнение Моуринью. Потом Сульшеру привезли гения Бруну, который почти в одиночку спас для «МЮ» сезон-2020/21. Теперь крыть было банально нечем.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CV7t0OyMIIW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CV7t0OyMIIW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CV7t0OyMIIW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Manchester United (@manchesterunited)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Манчестер Юнайтед» пришёл к безысходной ситуации сам. Так было не только с Сульшером, но и со всеми тренерами после сэра Алекса Фергюсона. Есть ощущение, что в последние годы «МЮ» пытался построить империю, а получался какой-то Оксимирон. С самокопаниями и непониманием, какой путь избрать. Отказ от империализма (будем верить, что он случится) — первый шаг на пути к выздоровлению, потому что только результат должен определять будущее тренера. Эра долгосрочного правления в футболе ушла, поэтому «МЮ» нужно перестать искать для себя нового Фергюсона и давать шансы тем, кто их не заслуживает. В конце концов, «Юнайтед» слишком велик и богат, чтобы бесконечно повторять одни и те же ошибки.