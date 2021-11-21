Цифры вокруг работы Сульшера в «Манчестер Юнайтед». Он сильно продлил серию без трофеев
Теперь страдания болельщиков закончились.
Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
Теперь страдания болельщиков закончились.
Официально: «Манчестер Юнайтед» уволил Уле-Гуннара Сульшера. Сначала эта история воодушевляла: пришёл тот, кто когда-то стал в команде звездой. Но всё закончилось больно и унизительно: с 25 сентября в АПЛ «Манчестер Юнайтед» победил лишь однажды в 7 встречах (ещё были 5 поражений и 1 ничья), Сульшер же потерял землю под ногами и совсем поплыл.
Теперь всё — новая история, новые достижения и новые проблемы. Но давайте цифрами подведём итоги правления Сульшера в «Манчестер Юнайтед».
За неполные 3 года нет трофеев из топ-5 таблицы только у «Вест Хэма». Но он совсем недавно здесь.
Илья Егоров