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16:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Цифры вокруг работы Сульшера в «Манчестер Юнайтед». Он сильно продлил серию без трофеев

Теперь страдания болельщиков закончились.

Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Официально: «Манчестер Юнайтед» уволил Уле-Гуннара Сульшера. Сначала эта история воодушевляла: пришёл тот, кто когда-то стал в команде звездой. Но всё закончилось больно и унизительно: с 25 сентября в АПЛ «Манчестер Юнайтед» победил лишь однажды в 7 встречах (ещё были 5 поражений и 1 ничья), Сульшер же потерял землю под ногами и совсем поплыл.

Теперь всё — новая история, новые достижения и новые проблемы. Но давайте цифрами подведём итоги правления Сульшера в «Манчестер Юнайтед».

  • 1068 дней (если считать день увольнения за 21 ноября 2021 года) Сульшер был тренером «Манчестер Юнайтед». Суммарно он провёл в клубе как тренер 168 матчей: 92 победы, 35 ничейных результатов и 41 поражение.
  • Работа Уле-Гуннара Сульшера в клубе делится на два периода. Первый — когда он был исполняющим обязанности главного тренера (с 19.12.2018 по 28.03.2019), это 99 дней. Второй — когда он был полноценным главным тренером (с 28.03.2019 по 20.11.2021), это 969 дней.
  • При Сульшер «МЮ» забил 323 гола и пропустил 198 мячей.
  • Крупнейшая победа «Манчестер Юнайтед» при Сульшере — 9:0 (над «Саутгемптоном» в феврале-2021). Крупнейшее поражение «Манчестер Юнайтед» при Сульшере — 1:6 (от «Тоттенхэма» в октябре-2020).
  • 0 трофеев взял «Манчестер Юнайтед» при Сульшере. Была только одна реальная попытка — Лига Европы — 2020/2021. Но там «Вильярреал» вырвал трофей в безумной серии пенальти — 11:10.

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  • Сульшер продлил серию «Ман Юнайтед» без трофеев до 4 лет. Если быть точнее, то до 1638 дней.
  • При Сульшере в АПЛ дебютировали 16 игроков «Манчестер Юнайтед».
  • Самый многоиграющий футболист при Сульшере в «МЮ» — Маркус Рашфорд. Он вышел в 135 матчах во всех турнирах.
  • При Сульшере «Манчестер Юнайтед» набрал 209 очков в 127 матчах АПЛ. Это 54,85% от общего возможного результата.
  • На момент увольнения «МЮ» пропускал в 15 домашних матчах подряд. Лишь раз в истории клуба было хуже: с 1958-го по 1959-й клуб пропускал в 21 домашних встречах подряд.
  • Самое больное поражение при Сульшере случилось в этом сезоне. В октябре «Ливерпуль» вынес «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» со счётом 5:0. Клуб впервые пропустил 4 мяча в первом тайме матча АПЛ. Плюс это стало самым крупным поражением «МЮ» от «Ливерпуля».
  • Продолжаем конспектировать печальные цифры. «Манчестер Юнайтед» проиграл в этом сезоне «Ман Сити» (0:2) — первое его поражение в манчестерском дерби за 2,5 года.

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  • При Сульшере «Манчестер Юнайтед» потратил € 458,6 млн на трансферы. Ни один клуб АПЛ не потратил за это время больше. Самая дорогая покупка — Гарри Магуайр, € 87 млн.
  • При Сульшере «Манчестер Юнайтед» продал футболистов на € 138 млн. Самая дорогая продажа — Ромелу Лукаку, «Интер» заплатил € 74 млн.
  • При Сульшере «Манчестер Юнайтед» установил антирекорд по пропущенным мячам в домашних матчах АПЛ. В прошлом сезоне клуб дома в Премьер-лиге пропустил 27 голов.
  • Уле-Гуннар Сульшер был пятым тренером «Манчестер Юнайтед» после увольнения Алекса Фергюсона: Дэвид Мойес, Райан Гиггз, Луи ван Гал, Жозе Моуринью и Сульшер.
  • Только один клуб из действующей топ-5 таблицы АПЛ ничего не выигрывал с момента назначения Сульшера в «МЮ». «Челси» — Лига Европы, Лига чемпионов, Суперкубок УЕФА. «Ливерпуль» — АПЛ, Лига чемпионов, Суперкубок УЕФА. «Манчестер Сити» — АПЛ (дважды), Кубок Англии, Кубок Лиги (дважды). «Арсенал» — Кубок Англии и Суперкубок Англии.

За неполные 3 года нет трофеев из топ-5 таблицы только у «Вест Хэма». Но он совсем недавно здесь.

Илья Егоров


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