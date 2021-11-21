Цифры вокруг работы Сульшера в «Манчестер Юнайтед». Он сильно продлил серию без трофеев

Официально: «Манчестер Юнайтед» уволил Уле-Гуннара Сульшера. Сначала эта история воодушевляла: пришёл тот, кто когда-то стал в команде звездой. Но всё закончилось больно и унизительно: с 25 сентября в АПЛ «Манчестер Юнайтед» победил лишь однажды в 7 встречах (ещё были 5 поражений и 1 ничья), Сульшер же потерял землю под ногами и совсем поплыл.