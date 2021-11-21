Роналду хочет, чтобы Луис Энрике возглавил «МЮ»

Цифры вокруг работы Сульшера в «Манчестер Юнайтед». Он сильно продлил серию без трофеев

Как информирует журналист Sky Sports Роб Дорсетт, форвард Криштиану Роналду хотел бы, чтобы команду возглавил Луис Энрике из сборной Испании, ранее работавший в «Барселоне».