«Интер» выиграл у «Наполи»
Футболисты «Интера» одержали волевую победу над «Наполи» в 13-м туре чемпионата Италии. Встреча, прошедшая в воскресенье в Милане, завершилась со счетом 3:2.
Интер
НаполиЧемпионат Италии: таблица и календарь
Футболисты «Интера» одержали волевую победу над «Наполи» в 13-м туре чемпионата Италии. Встреча, прошедшая в воскресенье в Милане, завершилась со счетом 3:2.
В составе хозяев голы забили Хакан Чалханоглу, Иван Перишич и Лаутаро Мартинес. У «Наполи» отличились Петр Зелиньски и Дрис Мертенс.
«Наполи» с 32 очками остался лидером турнирной таблицы Серии А. Следом идет «Милан», у которого так же 32 очка. «Интер», набравший 28 баллов, занимает 3-ю позицию.
24 ноября «Наполи» сыграет со «Спартаком» в Москве в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы.