«Интер» выиграл у «Наполи»

В составе хозяев голы забили Хакан Чалханоглу, Иван Перишич и Лаутаро Мартинес. У «Наполи» отличились Петр Зелиньски и Дрис Мертенс.

«Наполи» с 32 очками остался лидером турнирной таблицы Серии А. Следом идет «Милан», у которого так же 32 очка. «Интер», набравший 28 баллов, занимает 3-ю позицию.