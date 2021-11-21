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21 ноября, источник: Sport24

«Интер» выиграл у «Наполи»

Футболисты «Интера» одержали волевую победу над «Наполи» в 13-м туре чемпионата Италии. Встреча, прошедшая в воскресенье в Милане, завершилась со счетом 3:2.

Интер
НаполиЧемпионат Италии: таблица и календарь
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В составе хозяев голы забили Хакан Чалханоглу, Иван Перишич и Лаутаро Мартинес. У «Наполи» отличились Петр Зелиньски и Дрис Мертенс.

«Наполи» с 32 очками остался лидером турнирной таблицы Серии А. Следом идет «Милан», у которого так же 32 очка. «Интер», набравший 28 баллов, занимает 3-ю позицию.

24 ноября «Наполи» сыграет со «Спартаком» в Москве в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

Интер
3:2
Первый тайм: 2:1
Наполи
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