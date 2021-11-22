Во Франции снова дикий скандал с фанатами, Мхитарян и 18-летний вундеркинд испортили дебют Шевченко, «Реал» — единоличный лидер
Главные события воскресенья в европейском футболе.
Главные события воскресенья в европейском футболе.
«Лион» — «Марсель» — матч остановлен
После карантина французские болельщики словно сорвались с цепи. Количество скандалов на трибунах уже превысило все разумные пределы, а самая несчастная команда сезона — «Марсель». В Монпелье в Ронжье швырнули петарду. В Ницце Пайет забросил на трибуну прилетевшую оттуда бутылку, спровоцировав массовые беспорядки. А в Лионе один из горе-фанатов хозяев попал в голову марсельского капитана уже на 3-й минуте.
Виновника быстро вычислили и выдворили со стадиона. Но перед этим лидер одной из фанатских группировок «Лиона» отвесил метателю увесистую пощечину.
Дальше начались затяжные переговоры. За возобновление игры были «Лион» и местные власти. Категорически против — арбитр Рудди Буке. Когда его попросили изменить решение, он заявил, что сначала побеседует с Пайетом. При этом футболист был шокирован случившимся и при любом варианте развития событий не вышел бы на поле.
Спустя примерно полтора часа появилась информация, что матч будет доигран, при этом лига 1 осталась недовольно позицией властей. Однако, в отличие от хозяев поля, футболисты «Марселя» так и не вышли на вторую за вечер разминку, отказавшись играть. Их позицию поддержал Буке, посчитавший, что безопасность участников матча не гарантирована, и попросил префекта региона отменить свое решение.
Окончательный вердикт об отмене игры был принят спустя 40 минут после того, как болельщикам объявили, что матч возобновится. К этому времени трибуны практически опустели, а президент «Лиона» Жан-Мишель Олас негодовал. Согласно его мнению, реакция «Марселя» была слишком резкой, а проблем с возобновлением игры не было. В качестве аргумента он привел информацию, что метнувший бутылку болельщик не имел отношения к фан-группировкам, его удалили со стадиона и заключили под стражу.
Выслушав это, приехавший на игру в качестве телевизионного эксперта Тьерри Анри заметил: «Мы живем в условиях демократии, и у каждого может быть свое мнение. Но я думаю, что матч следовало остановить». Что касается дальнейшей судьбы игры, то ее решат в понедельник на экстренном заседании дисциплинарного комитета французской лиги. В связи с этим стоит напомнить, что сорванную встречу «Ницца» — «Марсель» потом переиграли на нейтральном поле при пустых трибунах.
«Манчестер Сити» — «Эвертон» — 3:0 (Стерлинг, 43. Родри, 55. Бернарду Силва, 86).
Пока в красной части Манчестера заняты поиском главного тренера вместо уволенного Уле Гуннара Сульшера, трижды обыгранный норвежцем «Сити» обошел в таблице «Ливерпуль» и на три очка отстает от лидирующего «Челси». При этом у команды Хосепа Гвардиолы всего 6 пропущенных мячей в двенадцати турах.
«Горожане» заставили крепкий «Эвертон» провести в обороне практически весь матч, но взломали защиту «ирисок» только перед уходом на перерыв. Стерлинг, для которого это был 300-й матч в премьер-лиге, мастерски обошел офсайдную ловушку и в касание отправил мяч в сетку после блестящего паса Жоау Канселу. Португалец в этом сезоне отдал уже шесть результативных передач, и это больше, чем за два предыдущих сезона.
Похоже, чемпионы решили в воскресенье забивать только красивые голы, и данную мысль подтвердил Родри. Мастер разрушения чужих атак проявил свои лучшие качества на подступах к чужой штрафной, просчитав рискованную передачу Аллана, но при этом не просто выполнил привычный для себя перехват, а в касание выстрелил в «девятку». Забавно, но до переезда в Англию у Родри был только один гол с дальней дистанции, а в АПЛ он все четыре раза отправил мяч в сетку из-за пределов штрафной.
«Тоттенхэм» — «Лидс» — 2:1 (Хейбьерг, 58. Регилон, 69 — Джеймс, 44).
В сборной Кейн отвел душу хет-триком против Албании и покером в ворота Сан-Марино, а сегодня, даже не забив, сделал большое дело. В начале второго тайма именно он нанес первый с 24 октября удар «шпор» в створ ворот, прервав унизительную для своей команды серию на отметке 4 часа 27 минут.
«Тоттенхэм» в тот момент проигрывал, но перелом в игре уже намечался. Гол Хейбьерга — самый что ни на есть трудовой — завершил затяжную и немного сумбурную атаку. Антонио Конте ликовал, словно его команда приблизилась к титулу, и эта энергия будто передалась футболистам. Победным же оказался штрафной, увенчавшийся попаданием Дайера в штангу и добиванием Регилона, а после финального свистка выяснилось, что лондонцы уже почти в еврокубковой зоне. До идущего пятым «Арсенала» одно очко, а до замыкающего лигочемпионский квартет «Вест Хэма» — четыре.
«Гранада» — «Реал» — 1:4 (Суарес, 34 — Асенсио, 19. Начо, 24. Винисиус Жуниор, 56. Менди, 76).
«Реал Сосьедад» — «Валенсия» — 0:0
Команда Карло Анчелотти наглядно продемонстрировала, что такое — удобный соперник. Мадридцы обыграли «Гранаду» тринадцатый раз подряд, создав солидный задел к середине первого тайма. И Асенсио, не забивавший после сентябрьского хет-трика в ворота «Мальорки», и не отличавшийся с августа защитник Начо поразили цель с передач Крооса.
Да, Винисиус Жуниор заигрался перед собственной штрафной, и Суарес поставил Куртуа в тупик при помощи рикошета. Потом было еще несколько напряженных моментов у ворот сливочных, но при этом «Реал» упустил массу собственных шансов. Качели продолжались до тех пор, пока блестящая комбинация с разрезающим пасом Бензема не завершилась тем, что Модрич вывел Винисиуса на пустые ворота.
Окончательно же надежды хозяев на перелом в игре убило удаление Мончу, вслед за которым арбитр отправил на трибуну еще и главного тренера «Гранады» Роберта Морено. После этого встреча перешла в режим доигровки, по ходу которой сливочные куражились, как могли. То, что они ограничились одним голом Менди, скорее говорит о благодушии «Реала», который мощно и эффектно вернулся на первое место.
Но если на протяжении нескольких туров «королевский клуб» находился на вершине до окончания матча с участием «Реала Сосьедад», то в этот раз баски оступились в домашней игре с «Валенсией». Не помогло даже долгожданное возвращение Ойярсабаля. Тем более, спустя четверть часа после его появления на поле хозяева остались в меньшинстве из-за удаления Элустондо.
«Интер» — «Наполи» — 3:2 (Хакан Чалханоглу, 25, с пенальти. Перишич, 44. Мартинес, 61 — Зелиньски, 17. Мертенс, 78).
В субботу первое в сезоне поражение потерпел «Милан», а после визита «Наполи» в Милан в ведущих лигах Европы не осталось не проигрывавших команд. Хотя для вернувшегося на «Сан-Сиро» Лучано Спаллетти все началось удачно — с классного выстрела Зелиньски под перекладину. Однако к перерыву «Интер» уже вел в счете, а обоим голам хозяев посодействовала современная техника. ВАР помог назначить пенальти, а также зафиксировать, что после удара Перишича головой голкипер отбил мяч из-за линии ворот.
Это преимущество развил завершивший контратаку Лаутаро Мартинес, тогда как «Наполи» удалось лишь подсластить горькую пилюлю историческим голом Мертенса. Бельгиец — абсолютный рекордсмен клуба по забитым мячам, и теперь он еще и лучший снайпер в серии А. У него в активе 103 точных удара, что позволило обойти легенду южан 20−30-х годов прошлого века Антонио Вояка.
«Дженоа» — «Рома» — 0:2 (Афена-Гьян, 82, 90+4).
Андрей Шевченко дебютировал на посту главного тренера «грифонов» дуэлью с Жозе Моуринью. Расклад сил был очевиден, ведь «Дженоа» не выигрывала на протяжении девяти туров и опустилась в зону вылета. И, естественно, хозяевам большую часть встречи пришлось защищаться. Теоретически, для них все могло сложиться очень печально, однако гол Мхитаряна не засчитали, а Шомуродов не использовал отличный момент.
Принципиально картина не изменилась и после перерыва, однако «Дженоа» едва не поймала «волков» на контратаке. К разочарованию генуэзских болельщиков Стураро не сумел подстроиться под мяч после сильного прострела, и сам оказался в воротах вместо мяча. В итоге это аукнулось, а Мхитарян, хоть и не забил, решил судьбу матча впечатляющим сольным проходом и идеальной голевой передачей на забившего первый мяч на профессиональном уровне 18-летнего Афену-Гьяна.
Юношу это настолько вдохновило, что перед финальным свистком он подхватил мяч на фланге и, сместившись в центр, отправил его в дальнюю «девятку».
«Рома» поднялась на пятое место, а у Шевченко впереди много работы. Спасение от вылета — едва ли не самое сложное в футболе.
«Сассуоло» — «Кальяри» — 2:2 (Скамакка, 37. Берарди, 51, с пенальти — Кейта Бальде, 40. Жоау Педру, 56, с пенальти).
В общем-то рядовой матч середняка чемпионата с одним из аутсайдеров заслуживает упоминания благодаря прервавшейся «засухе» «Кальяри». И дело даже не в том, что команда из Сардинии не забивала 338 минут, а в красоте гола Кейта Бальде. Сенегалец нанес потрясающий по исполнению удар через себя, и его шедевр обязательно украсит хит-парад не только тура, а всего итальянского сезона.
3-й матч с перевесом в четыре мяча выиграл в этом сезоне «Фейенооорд». Столько же, сколько за два предыдущих чемпионата, а в воскресенье свой 15-й мяч с учетом всех турниров забил полузащитник роттердамцев Тил.
4 победы в 13 стартовых турах серии А «Венеция» одержала впервые с сезона-1941/42.
9 поражений потерпел главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим в дерби с «Фенербахче». «Канарейки» — самый неудобный соперник Императора в турецком чемпионате.
504 гола забил «Аякс» в 185 матчах под началом Эрика тен Хага.
Автор: Андрей Кузичев