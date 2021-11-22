Лучший бомбардир «Наполи» получил травму перед матчем со «Спартаком»
Нигерийский нападающий «Наполи» Виктор Осимхен получил повреждение в гостевом матче 13-го тура Серии A с миланским «Интером» (2:3).
Нигерийский нападающий «Наполи» Виктор Осимхен получил повреждение в гостевом матче 13-го тура Серии A с миланским «Интером» (2:3).
В начале второго тайма форвард столкнулся головами с защитником хозяев Миланом Шкриньяром, после чего не смог продолжить игру и был заменен на Андреа Петанью. Со стадиона 22-летний игрок был отправлен в больницу на обследование.
В нынешнем сезоне нигериец забил пять мячей в 11 матчах чемпионата Италии и четыре мяча в трех матчах Лиги Европы.
Матч пятого тура группового этапа Лиги Европы «Спартак» — «Наполи» состоится 24 ноября на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало встречи в 18.30 (мск).
В первом матче команд красно-белые одержали волевую победу со счетом 3:2. В турнирной таблице группы С москвичи занимают последнее место с четырьмя очками. Итальянцы возглавляют квартет, имея в активе семь баллов.
Ранее президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис предложил Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенести выездной матч со «Спартаком» на нейтральный стадион из-за текущей ситуации с коронавирусом в России.