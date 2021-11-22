Лучший бомбардир «Наполи» получил травму перед матчем со «Спартаком»

В начале второго тайма форвард столкнулся головами с защитником хозяев Миланом Шкриньяром, после чего не смог продолжить игру и был заменен на Андреа Петанью. Со стадиона 22-летний игрок был отправлен в больницу на обследование.

Футбол Лига Европы 2021/2022 Группа C, 24.11.2021, 18:30 Спартак - Наполи -

В нынешнем сезоне нигериец забил пять мячей в 11 матчах чемпионата Италии и четыре мяча в трех матчах Лиги Европы.

Матч пятого тура группового этапа Лиги Европы «Спартак» — «Наполи» состоится 24 ноября на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало встречи в 18.30 (мск).

В первом матче команд красно-белые одержали волевую победу со счетом 3:2. В турнирной таблице группы С москвичи занимают последнее место с четырьмя очками. Итальянцы возглавляют квартет, имея в активе семь баллов.