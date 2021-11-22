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7«Спартак» Руя Витории проиграл в гостях «Краснодару»
15СКА впервые в истории проиграл шесть матчей подряд
10:24 (мск), источник: Газета.Ру

Лучший бомбардир «Наполи» получил травму перед матчем со «Спартаком»

Нигерийский нападающий «Наполи» Виктор Осимхен получил повреждение в гостевом матче 13-го тура Серии A с миланским «Интером» (2:3).

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Источник: Reuters

В начале второго тайма форвард столкнулся головами с защитником хозяев Миланом Шкриньяром, после чего не смог продолжить игру и был заменен на Андреа Петанью. Со стадиона 22-летний игрок был отправлен в больницу на обследование.

Футбол

Лига Европы 2021/2022
Группа C, 24.11.2021, 18:30

Спартак-Наполи-

В нынешнем сезоне нигериец забил пять мячей в 11 матчах чемпионата Италии и четыре мяча в трех матчах Лиги Европы.

Матч пятого тура группового этапа Лиги Европы «Спартак» — «Наполи» состоится 24 ноября на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало встречи в 18.30 (мск).

В первом матче команд красно-белые одержали волевую победу со счетом 3:2. В турнирной таблице группы С москвичи занимают последнее место с четырьмя очками. Итальянцы возглавляют квартет, имея в активе семь баллов.

Ранее президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис предложил Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенести выездной матч со «Спартаком» на нейтральный стадион из-за текущей ситуации с коронавирусом в России.

Интер
3:2
Первый тайм: 2:1
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