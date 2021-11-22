Иммобиле отсудил благотворительный матч, организованный Ватиканом. И даже назначил два пенальти

Чиро Иммобиле повредил голень в расположении сборной Италии и не играл в матче против «Ювентуса».

Без него «Лацио» не смог забить и проиграл туринской команде в Риме — 0:2.

Но футбола в жизне Иммобиле в эти выходные все равно хватало. В тренировочном центре «Лацио» прошел благотворительный матч между сборной сотрудников Ватикана и командой всемирной организации ромов [ассоциация, защищающая права этнических ромов — одну из западных ветвей цыган].

Чиро также присутствовал на поле, но не в качестве игрока, а в роли главного арбитра.

Непривычно видеть главного итальянского бомбардира поколения в судейской экипировке.

«Уникальный и захватывающий опыт. Мне было очень приятно поучаствовать в этом мероприятии, организованном Папой», — отметил Чиро. Матч закончился со счетом 7:7, а Иммобиле даже назначил по одному пенальти в ворота каждой из команд.