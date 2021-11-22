Назван лучший молодой футболист Европы 2021 года
18-летний полузащитник «Барселоны» Педри стал лауреатом приза Golden Boy, который вручается лучшему молодому футболисту Европы не старше 21 года.
18-летний полузащитник «Барселоны» Педри стал лауреатом приза Golden Boy, который вручается лучшему молодому футболисту Европы не старше 21 года.
Приз испанскому игроку будет вручен на официальной церемонии, которая пройдет 15 декабря в Турине (Италия).
В прошлом году обладателем приза Golden Boy стал форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд.
В нынешнем сезоне Педри в составе «Барселоны» принял участие в четырех встречах, в которых не смог отметиться результативными действиями. В 2021 году полузащитник сыграл девять матчей за сборную Испании, в которых сделал одну результативную передачу.
По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Педри составляет €80 млн.
Ранее Педри продлил контракт с «Барселоной» до 30 июня 2026 года. В новом соглашении каталонский клуб прописал сумму отступных в размере €1 млрд.