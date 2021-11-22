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15:08 (мск), источник: Газета.Ру

Назван лучший молодой футболист Европы 2021 года

18-летний полузащитник «Барселоны» Педри стал лауреатом приза Golden Boy, который вручается лучшему молодому футболисту Европы не старше 21 года.

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Источник: Reuters
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Приз испанскому игроку будет вручен на официальной церемонии, которая пройдет 15 декабря в Турине (Италия).

В прошлом году обладателем приза Golden Boy стал форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд.

В нынешнем сезоне Педри в составе «Барселоны» принял участие в четырех встречах, в которых не смог отметиться результативными действиями. В 2021 году полузащитник сыграл девять матчей за сборную Испании, в которых сделал одну результативную передачу.

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Педри составляет €80 млн.

Ранее Педри продлил контракт с «Барселоной» до 30 июня 2026 года. В новом соглашении каталонский клуб прописал сумму отступных в размере €1 млрд.

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