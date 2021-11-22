Назван лучший молодой футболист Европы 2021 года

Приз испанскому игроку будет вручен на официальной церемонии, которая пройдет 15 декабря в Турине (Италия).

В прошлом году обладателем приза Golden Boy стал форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд.

В нынешнем сезоне Педри в составе «Барселоны» принял участие в четырех встречах, в которых не смог отметиться результативными действиями. В 2021 году полузащитник сыграл девять матчей за сборную Испании, в которых сделал одну результативную передачу.

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Педри составляет €80 млн.