Начало заката? «Астана» впервые за восемь лет осталась без трофеев

В текущем сезоне «Астана» сначала проиграла «Тоболу» в розыгрыше Суперкубка Казахстана.

В чемпионате столичный клуб долгое время лидировал в таблице, но на финише уступил костанайцам. Концовка КПЛ получилась ужасной для шестикратного чемпиона. В матче предпоследнего тура «Астана» проиграла «Кайрату» (0:1), чем воспользовался «Тобол». Более того, уже бывший наставник столичного клуба Андрей Тихонов после ухода команды с поля в Алматы получил двухлетнюю дисквалификацию и, по сути, завершил свою работу в Казахстане.

Была надежда на Кубок Казахстана, но и здесь «Астане» помешал «Кайрат». Полный провал в двух матчах с общим счетом 0:6. В ответном поединке в Алматы большая группа игроков столичного клуба не принимала участия.

Впервые с 2013 года «Астана» завершила сезон без побед в турнирах. Начиная с сезона 2014 года, столичный клуб выиграл 11 трофеев. Клуб шесть раз подряд побеждал в чемпионате Казахстана, став самым титулованным клубом КПЛ. В Кубке Казахстана «Астана» за это время победила в сезоне-2016. Наконец, в Суперкубке страны команда побеждала в 2015, 2018, 2019 и 2020.

Как утверждают неофициальные источники, в столичном клубе не верили в то, что перед ответной встречей полуфинала Кубка можно отыграть преимущество в три мяча у «Кайрата,» и уже не рассчитывали на выход в финал.

Отмечается, что сейчас в «Астане» назрел более насущный вопрос — долги, в том числе и по премиальным. По данным источников, пока нет ясности относительно сроков решения данного вопроса.

Времена действительно у столичного клуба пока выглядят смутными. Клуб получил трансферный бан за долги перед бывшим игроком Дорином Ротариу. В связи с этим новый наставник столичных Срджан Благоевич в вопросах комплектования состава будет вынужден обходиться имеющимися ресурсами. Сербский специалист, возглавлявший до этого «Каспий», накануне был представлен в качестве главного тренера команды.

Финансовые проблемы, которые, очевидно, есть у «Астаны», также не добавляют оптимизма фанатам столичного клуба. Во-первых, шестикратному чемпиону Казахстана из-за сокращения бюджета, вероятно, придется расстаться со многими высокооплачиваемыми легионерами. Во-вторых, трансферный бан на протяжении трех заявочных кампаний не позволит клубу делать качественные усиления. Здесь выпадет шанс многим своим воспитанникам, которые не попадали в состав или были отданы в аренду.

Эти факторы, безусловно, снизят планку притязаний столичного клуба на гегемонию в казахстанском футболе.