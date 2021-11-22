Россиянка признана лучшим футбольным менеджером Европы. Грановская помогла «Челси» выиграть Лигу чемпионов
Россиянка Марина Грановская признана лучшим футбольным менеджером Европы в 2021 году по версии итальянского издания Tuttosport.
Россиянка Марина Грановская признана лучшим футбольным менеджером Европы в 2021 году по версии итальянского издания Tuttosport.
Отмечается, что Грановская помогла «Челси» выиграть Лигу чемпионов. В финале ЛЧ-2020/21 лондонский клуб выиграл со счетом 1:0 у «Манчестер Сити».
В материале Tuttosport, посвященном победе Грановской, ее называют архитектором «Челси» и королевой английского футбола. По ходу прошлого сезона лондонцы решились на смену главного тренера: вместо Фрэнка Лэмпарда команду возглавил Томас Тухель.
Как отмечается на официальном сайте «Челси», Грановская родилась в России и имеет российское и канадское гражданство. В 1997-м году она закончила Московский государственный университет с отличием и в тот же год начала свою карьеру в «Сибнефти», нефтяной компании, которой ранее владел Роман Абрамович.
На протяжении многих лет Грановская тесно сотрудничала с Абрамовичем в качестве старшего советника, управляя различными его активами.
Вскоре после приобретения Абрамовичем «Челси» в 2003 году она перебралась из Москвы в Лондон и с 2010 года выступала в качестве представителя владельца в клубе и поддерживала совет директоров. В июне 2013 года Грановская присоединилась к правлению открытой публичной компании с ограниченной ответственностью ФК «Челси» и правлению клуба.