Сначала успокаивают, потом решают. Когда «Кайрат» при Бердыеве забивает больше всего голов

Алматинцы дважды одолели обескровленную «Астану» в полуфинале Кубка страны с одинаковым счетом 3:0. Несмотря на слабость соперника, «Кайрат» не форсировал события в этих играх, сделав результат в обоих случаях во втором тайме. При этом в Нур-Султане первый гол алматинцы забили сопернику в конце первой половине.

В поединках предыдущего раунда турнира «Кайрат» таким же образом обыгрывал «Кайсар» (3:0 и 2:0). Четыре из пяти мячей алматинцы забивали во втором тайме в последнюю 15-минутку.

Очевидно, это становится фирменным стилем «желто-черных». При Бердыеве команда отличилась 24 раза — восемь мячей забито в первом тайме и 16 — во втором.

Самое любимое время для голов с 61-й по 75-й минуты. В этот отрезок вместились девять мячей. Семь взятий ворот были зафиксированы с 76-й по 90-й минуты.

Реже игроки Бердыева отличались в первой половине поединков: один мяч в отрезке с первой по 15-ю минуту, три с 16-й по 30-ю и четыре с 31-й по 45-ю.

Всего «Кайрат» при этом наставнике сумел отличиться в 13 поединках. Восемь из них алматинцы выиграли, один свели к ничьей и в четырех уступили. Как видим, концепция Бердыева весьма жизнеспособна. Впрочем, были и провалы, такие как в играх Лиги конференций против «Базеля» и «Карабаха» (дважды). В Швейцарии алматинцы к дебюту второго тайма пропустили четыре гола и их не спасли свои два мяча на 65-й и 69-й минутах.

В Баку «Кайрат» упустил свое в концовке поединка, а в Алматы хозяева забили в свое любимое время — на 68-й минуте, но этот гол произошел между двумя взятиями ворот в исполнении азербайджанского клуба. Впрочем, здесь надо сделать сноску на разницу уровней соперников по еврокубкам и КПЛ, где «Кайрат» может действовать с позиции силы.