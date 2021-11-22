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20:21 (мск), источник: Sport24

«Дней пять серьезно так ломало». Александр Глеб рассказал, как переболел коронавирусом

Бывший полузащитник сборной Белоруссии Александр Глеб в интервью корреспонденту Sport24 Тиграну Арутюняну рассказал, как переболел COVID-19.

Беларусь
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Источник: instagram.com/alexgleb

— Что думаете о ситуации с коронавирусом? Сами болели?

— Болел. Дней пять серьезно так ломало. Не сказал бы, что тяжело перенес, но было неприятно. Думаю, надо внимательно и грамотно соблюдать меры, о которых говорят врачи. Маски в общественных местах просто необходимы. Но, к сожалению, у нас такой менталитет, сам знаешь. Все думают, авось и проскочит, меня этот вирус стороной обойдет. Поэтому иногда люди расслабляются, забывают о мерах безопасности. Я и мои родные аккуратно относимся к этим вопросам: стараемся не бывать в местах большого скопления людей, соблюдаем правила гигиены, пьем витамины для укрепления иммунитета.

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