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09:57 (мск), источник: Sport24

Дом футболиста «Барселоны» Фати ограбили, пока его семья смотрела матч по телевизору

Дом нападающего «Барселоны» Ансу Фати ограбили, когда семья футболиста смотрела по телевизору дерби с «Эспаньолом» (1:0), сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на La Vanguardia.

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Источник: AP 2021
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Инцидент произошел во время игры 20 ноября, когда Фати находился на «Камп Ноу», а некоторые их родственников смотрели игру на первом этаже дома, расположенном в Сан-Кугате. Злоумышленники проникли на второй этаж.

Сам Фати наблюдал за игрой своей команды против «Эспаньола» (1:0 в пользу «сине-гранатовых») с трибун стадиона «Камп Ноу». По информации издания, воры проникли на второй этаж, откуда унесли деньги, драгоценности и часы. Близкие футболиста вызвали полицию после того, как услышали подозрительные звуки на втором этаже. Когда прибыли полицейские, грабителей в доме уже не было.

19-летний футболист продолжает восстанавливаться от травмы и за прошедшей игрой наблюдал с трибуны.

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Барселона
1:0
Первый тайм: 0:0
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