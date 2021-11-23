Дом футболиста «Барселоны» Фати ограбили, пока его семья смотрела матч по телевизору

Инцидент произошел во время игры 20 ноября, когда Фати находился на «Камп Ноу», а некоторые их родственников смотрели игру на первом этаже дома, расположенном в Сан-Кугате. Злоумышленники проникли на второй этаж.

Сам Фати наблюдал за игрой своей команды против «Эспаньола» (1:0 в пользу «сине-гранатовых») с трибун стадиона «Камп Ноу». По информации издания, воры проникли на второй этаж, откуда унесли деньги, драгоценности и часы. Близкие футболиста вызвали полицию после того, как услышали подозрительные звуки на втором этаже. Когда прибыли полицейские, грабителей в доме уже не было.