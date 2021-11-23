Месси впервые прокомментировал назначение Хави главным тренером «Барселоны»

Хави — тренер, который многое знает. Он прекрасно разбирается в ситуации в “Барселоне”, он знает команду с детства. Он может многое значить для молодых игроков. Я не сомневаюсь, при нем клуб будет расти

Лионель Месси нападающий футбольного клуба «ПСЖ»