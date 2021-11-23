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09:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Месси впервые прокомментировал назначение Хави главным тренером «Барселоны»

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Форвард французского «ПСЖ» Лионель Месси высказался о назначении Хави главным тренером «Барселоны».

Барселона
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Источник: РИА "Новости"

По словам аргентинского футболиста, Хави именно тот специалист, который сможет дать «Барселоне» необходимый толчок для развития.

Хави — тренер, который многое знает. Он прекрасно разбирается в ситуации в “Барселоне”, он знает команду с детства. Он может многое значить для молодых игроков. Я не сомневаюсь, при нем клуб будет расти
Лионель Месси
нападающий футбольного клуба «ПСЖ»

Хави стал главным тренером «сине-гранатовых» в ноябре. Под его руководством команда уже одержала одну победу. Контракт с Хави рассчитан до сезона 2023/24.

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