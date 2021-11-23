Журналист рассказал, почему тело Марадоны захоронили без сердца
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Тело чемпиона мира по футболу 1986 года в составе сборной Аргентины Диего Марадоны было захоронено без сердца, рассказал в книге журналист Нельсон Кастро.
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Тело чемпиона мира по футболу 1986 года в составе сборной Аргентины Диего Марадоны было захоронено без сердца, рассказал в книге журналист Нельсон Кастро.
«Была группа (болельщиков), которая планировала выкопать сердце. Этого не произошло, потому что люди узнали об этом плане, поэтому сердце Марадоны было извлечено. Это также было сделано для изучения, потому что его сердце было очень важно в определении причины смерти», — рассказал Кастро, которого цитирует Marca.
«Сердце Марадоны весило полкилограмма, это было очень большое сердце. Обычно оно весит 300 граммов, и хотя у него было сердце спортсмена, которое само по себе большое, оно было увеличено из-за чего-то другого. Это было из-за сердечной недостаточности», — добавил Кастро.
Марадона скончался 25 ноября 2020 года, 30 октября ему бы исполнился 61 год. Медицинская экспертная комиссия, созданная для расследования смерти Марадоны, признала неадекватными, недостаточными и неосторожными действия медиков, которые были ответственны за здоровье футболиста. По мнению комиссии, Марадоне не были обеспечены нужный уход и лечение. Кроме того, медики установили точное время смерти футболиста — во время попытки его реанимировать он был мертв уже несколько часов.