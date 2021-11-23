Журналист рассказал, почему тело Марадоны захоронили без сердца

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«Была группа (болельщиков), которая планировала выкопать сердце. Этого не произошло, потому что люди узнали об этом плане, поэтому сердце Марадоны было извлечено. Это также было сделано для изучения, потому что его сердце было очень важно в определении причины смерти», — рассказал Кастро, которого цитирует Marca.

«Сердце Марадоны весило полкилограмма, это было очень большое сердце. Обычно оно весит 300 граммов, и хотя у него было сердце спортсмена, которое само по себе большое, оно было увеличено из-за чего-то другого. Это было из-за сердечной недостаточности», — добавил Кастро.