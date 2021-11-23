Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:45
Вильярреал
Манчестер Юнайтед
Футбол. Еврокубки
20:45
Динамо К
Бавария
Футбол. Еврокубки
23:00
Янг Бойз
Аталанта
Футбол. Еврокубки
23:00
Севилья
Вольфсбург
Футбол. Еврокубки
23:00
Лилль
Зальцбург
Футбол. Еврокубки
23:00
Мальме
Зенит
Футбол. Еврокубки
23:00
Челси
Ювентус
Футбол. Еврокубки
23:00
Барселона
Бенфика
Все события
Фоторепортажи
15СКА впервые в истории проиграл шесть матчей подряд
18Петербург-Москва 11:2. Второй разгром за неделю: «Зенит» разобрал и «Динамо»
14:00 (мск), источник: Sports.Ru

Месси о Роналду: «Наше соперничество в Ла Лиге останется в истории. Это был очень красивый сюжет»

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси высказался относительно игры нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, а также об их соперничестве во время выступлений в Ла Лиге за «Барселону» и «Реал» соответственно.

Барселона
РеалЧемпионат Испании: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2021

— Что думаете об игре Роналду?

— «Манчестер Юнайтед» — очень сильная команда с отличными игроками. Криштиану уже знал клуб, но тогда был другой этап. Сейчас он впечатляюще адаптировался. С самого начала он, как всегда, забивал голы и не испытал проблем с адаптацией. В АПЛ все не так гладко, это сложнейший турнир, в котором все меняется. После декабря многое меняется, всякое может случиться.

— Скажите честно — не скучаете по очным матчам?

— Прошло много времени с тех пор, как мы перестали выступать в одной лиге. Мы боролись индивидуально и в составе команд за одни и те же цели. Это был очень красивый сюжет для нас и болельщиков, которые были в восторге. Это прекрасное воспоминание останется в истории футбола, — сказал аргентинец.

Читайте также
 Ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Фото
В КХЛ – новая красотка. Ушла с прошлой работы из за денег
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь