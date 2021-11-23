Месси: «Я всегда говорил, что когда-нибудь вернусь в “Барселону”

Месси о Роналду: «Наше соперничество в Ла Лиге останется в истории. Это был очень красивый сюжет»

«Я всегда говорил, что когда-нибудь вернусь в “Барселону”, — приводит слова Месси Marca. — Это мой дом, я собираюсь жить в Барселоне. С радостью вернусь, если смогу внести свой вклад и помочь клубу».

35-летний аргентинец перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» 10 августа 2021 года. Контракт с парижским клубом был подписан до лета 2023-го с опцией продления еще на год. В нынешнем сезоне нападающий провел 9 матчей за «ПСЖ», в которых забил 4 мяча и отдал 1 результативную передачу.