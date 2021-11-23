Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:45
Вильярреал
Манчестер Юнайтед
Футбол. Еврокубки
20:45
Динамо К
Бавария
Футбол. Еврокубки
23:00
Янг Бойз
Аталанта
Футбол. Еврокубки
23:00
Севилья
Вольфсбург
Футбол. Еврокубки
23:00
Лилль
Зальцбург
Футбол. Еврокубки
23:00
Мальме
Зенит
Футбол. Еврокубки
23:00
Челси
Ювентус
Футбол. Еврокубки
23:00
Барселона
Бенфика
Все события
Фоторепортажи
15«Зенит» пропустил четыре мяча от «Ювентуса»
8«Краснодар» — «Спартак»: главное о центральном матче выходных
16:26 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Месси: «Я всегда говорил, что когда-нибудь вернусь в “Барселону”

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси ответил на вопрос о том, хочет ли вернуться в «Барселону» в будущем.

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters
Читайте также
Месси о Роналду: «Наше соперничество в Ла Лиге останется в истории. Это был очень красивый сюжет»

«Я всегда говорил, что когда-нибудь вернусь в “Барселону”, — приводит слова Месси Marca. — Это мой дом, я собираюсь жить в Барселоне. С радостью вернусь, если смогу внести свой вклад и помочь клубу».

35-летний аргентинец перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» 10 августа 2021 года. Контракт с парижским клубом был подписан до лета 2023-го с опцией продления еще на год. В нынешнем сезоне нападающий провел 9 матчей за «ПСЖ», в которых забил 4 мяча и отдал 1 результативную передачу.

Читайте также
 Чувства Медведевой и Милохина, релакс жены Овечкина, развод Малафеева
Кто же сыграет за Россию на Олимпиаде. Топ-50 кандидатов на поездку в Пекин
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь