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18:58 (мск), источник: Чемпионат.com

Месси — об увольнении Кумана: В «Барселоне» всегда несправедливы к тренерам

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси высказался об увольнении Рональда Кумана из «Барселоны».

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Источник: AP 2021

«Считаю ли я, что клуб несправедливо обошёлся с Куманом? Там всегда несправедливы к тренерам. Так случилось и с Куманом, и с Вальверде. Когда команда показывает плохие результаты, проще всего указать пальцем на тренера. Легче поменять его, а не игроков. Куман пришёл в очень сложное для клуба время, когда ушли важные игроки, но он дал шанс многим молодым футболистам. Как я уже сказал, проще всего обвинить тренера. Такова их профессия, они это понимают», — цитирует Месси Marca.

Куман был уволен после того, как команда уступила в матче 11-го тура Примеры «Райо Вальекано» (0:1).

В августе 2021 года Месси перешёл из «Барселоны» в «ПСЖ». В нынешнем сезоне 34-летний форвард принял участие в 6 матчах французской Лиги 1 и забил 1 гол.

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