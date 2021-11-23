Месси — об увольнении Кумана: В «Барселоне» всегда несправедливы к тренерам

«Считаю ли я, что клуб несправедливо обошёлся с Куманом? Там всегда несправедливы к тренерам. Так случилось и с Куманом, и с Вальверде. Когда команда показывает плохие результаты, проще всего указать пальцем на тренера. Легче поменять его, а не игроков. Куман пришёл в очень сложное для клуба время, когда ушли важные игроки, но он дал шанс многим молодым футболистам. Как я уже сказал, проще всего обвинить тренера. Такова их профессия, они это понимают», — цитирует Месси Marca.



Куман был уволен после того, как команда уступила в матче 11-го тура Примеры «Райо Вальекано» (0:1).



В августе 2021 года Месси перешёл из «Барселоны» в «ПСЖ». В нынешнем сезоне 34-летний форвард принял участие в 6 матчах французской Лиги 1 и забил 1 гол.