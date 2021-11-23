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19:00 (мск), источник: Vesti.kz

Холод и позднее начало матчей. Почему «Кайрату» нужен новый стадион или модернизация старого

Разговоры о новом стадионе «Кайрата» возникали и возникают с разной долей периодичности. Корреспондент Vesti.kz пришел к выводу, что наличие новой арены или модернизация действующей назрела уже сейчас.

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Алматинский клуб всегда старается ставить перед собой амбициозные задачи, или, по крайней мере, регулярно это озвучивает.

В прошлом году «желто-черные» впервые за 16 лет выиграли чемпионат Казахстана, а минувшим летом впервые в истории обеспечили себе участие в групповой стадии еврокубков.

В Лиге конференций команда Курбана Бердыева уже лишила себя шансов на евровесну. Но разговор не об этом.

Минувшие матчи показали, что «Кайрат» и его болельщики заслуживают более комфортных условий. Особенно это проявилось во встрече с «Карабахом», где экстремальный мороз отпугнул многих поклонников клуба. Конечно, это была не единственная причина, сюда можно добавить и дороговизну билетов, а также позднее время начала игры — 21:30, но именно температура воздуха, доходившая до отметки «-17», стала основным препятствием для болельщиков.

«Центральный» стадион претерпел реконструкцию, теперь там лучший газон в стране и в целом арена соответствует требованиям УЕФА. Но поединок с чемпионом Азербайджана прошел в крайне некомфортных условиях.

К слову, ближайший матч с «Базелем», который состоится 25 ноября, пройдет при плюсовой температуре. В этот день ожидается 11 градусов тепла. А непосредственно во время игры будет +7. Но это тоже в условиях повышенной влажности не прибавляет комфорта.

В связи с этим идея о новом стадионе или о модернизации действующей арены не выглядит безумием. Текущая еврокубковая кампания подтверждает это. Если клуб хочет регулярно играть осенью в европейских клубных турнирах, то повышение комфорта должно стать приоритетной задачей для руководства «Кайрата». Тем более, все международные матчи проходят вечером, когда температура воздуха значительно понижается. Погода в октябре и ноябре в Алматы порой является не самой футбольной. В 2020 году матч Лиги наций Казахстан — Литва, состоявшийся 18 ноября, также прошел при минусовой температуре (-9).

В идеале, новая арена — компактная и соответствующая всем требованиям — была бы кстати. Но и на «Центральном» стадионе возможны некоторые инновации. Здесь можно обратиться к мировому опыту. Сейчас на многих стадионах есть подогрев сидений или имеется инфракрасный обогрев трибун. Например, такими системами оборудованы даже арены в Испании и Турции, где климат гораздо мягче, чем в Казахстане.

Да и у Алматы есть опыт применения таких технологий. В 2012 году на чемпионате мира по хоккею с мячом временные трибуны на запасном поле «Центрального» стадиона были оборудованы подогревом сидений.

Напомним, «Кайрат» уже представлял проект реконструкции «Центрального» стадиона. Пока это осталось на бумаге.

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