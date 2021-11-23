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20:26 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Я остаюсь в Париже». Почеттино прокомментировал слухи об уходе из «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино прокомментировал слухи, которые активно сватают его в «Манчестер Юнайтед».

ПСЖ
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Источник: AFP 2021

«Я хорошо себя чувствую в Париже. Имею богатый опыт как игрок и как тренер. Так что уже оказывался в подобных ситуациях. Что я скажу на все эти слухи? Я остаюсь в Париже», — приводит слова Почеттино RMC Sports.

Почеттино возглавил «ПСЖ» в начале января, в июле аргентинец продлил контракт с клубом до лета 2023 года.

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