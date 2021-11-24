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12:50 (мск), источник: Газета.Ру

Форвард «Реала» приговорен к году тюрьмы условно и штрафу 75 тысяч евро

Уголовный суд Версаля вынес решение по делу о шантаже экс-полузащитника сборной Франции Матье Вальбуэна, сейчас играющего за греческий «Олимпиакос», видеозаписью интимного характера со стороны нападающего мадридского «Реала» Карима Бензема и еще четырех человек.

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Источник: AP 2021

Об этом сообщает RMC Sport.

Бензема признан виновным в соучастии в попытке шантажа. По мнению суда, игрок не осознавал преступный характер своих действий.

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33-летнего форварда приговорили к году тюрьмы условно и штрафу в размере €75 тысяч.

Напомним, в 2015 году Бензема и еще пятерым людям выдвинули подозрение в вымогательстве по поводу интимной видеозаписи, где был запечатлен его партнер по сборной Матье Вальбуэна в гостинице. По версии следствия, Бензема вступил в сговор с шантажистами и посоветовал Вальбуэна заплатить те деньги, которые они требовали.

После того, как история стала достоянием общественности, Бензема был исключен из национальной команды. Он не вызывался в сборную Франции до 2021 года. Спортсмен пропустил победный чемпионат мира — 2018.

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