Форвард «Реала» приговорен к году тюрьмы условно и штрафу 75 тысяч евро

Об этом сообщает RMC Sport.
Бензема признан виновным в соучастии в попытке шантажа. По мнению суда, игрок не осознавал преступный характер своих действий.
33-летнего форварда приговорили к году тюрьмы условно и штрафу в размере €75 тысяч.
Напомним, в 2015 году Бензема и еще пятерым людям выдвинули подозрение в вымогательстве по поводу интимной видеозаписи, где был запечатлен его партнер по сборной Матье Вальбуэна в гостинице. По версии следствия, Бензема вступил в сговор с шантажистами и посоветовал Вальбуэна заплатить те деньги, которые они требовали.
После того, как история стала достоянием общественности, Бензема был исключен из национальной команды. Он не вызывался в сборную Франции до 2021 года. Спортсмен пропустил победный чемпионат мира — 2018.