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01:22 (мск), источник: Sports.Ru

Кокорин может перейти в клуб из Катара или России зимой

Нападающий Александр Кокорин может зимой покинуть «Фиорентину».

ФиорентинаЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Как передает Calciomercato со ссылкой на Corriere dello Sport, российский футболист, не входящий в планы главного тренера Винченцо Итальяно, может продолжить карьеру в клубе из России или Катара.

Ранее сообщалось, что Кокорин вернулся в общую группу «фиалок». За два сезона в «Фиорентине» Кокорин пока сыграл 150 минут.

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