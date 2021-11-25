Кокорин может перейти в клуб из Катара или России зимой
Нападающий Александр Кокорин может зимой покинуть «Фиорентину».
ФиорентинаЧемпионат Италии: таблица и календарь
Нападающий Александр Кокорин может зимой покинуть «Фиорентину».
Как передает Calciomercato со ссылкой на Corriere dello Sport, российский футболист, не входящий в планы главного тренера Винченцо Итальяно, может продолжить карьеру в клубе из России или Катара.
Ранее сообщалось, что Кокорин вернулся в общую группу «фиалок». За два сезона в «Фиорентине» Кокорин пока сыграл 150 минут.