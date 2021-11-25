Источник: Алексей Миранчук получил три предложения. Одно из них — от «Зенита»

Согласно сведениям источника, у Миранчука на руках есть три предложения — от «Зенита», «Дженоа» и «Торино». «Аталанта» вместо Алексея намерена купить Жереми Бога из «Сассуоло».

Ранее сообщалось, что зимой Алексей Миранчук покинет «Аталанту». Российский футболист хочет уйти, так как ему нужна регулярная игровая практика. СМИ писали об интересе к хавбеку со стороны «Торино», «Сассуоло» и «Сампдории».