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14:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: Алексей Миранчук получил три предложения. Одно из них — от «Зенита»

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук имеет три варианта для продолжения карьеры, информирует журналист Даниэле Лонго в «Твиттере».

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Источник: Reuters

Согласно сведениям источника, у Миранчука на руках есть три предложения — от «Зенита», «Дженоа» и «Торино». «Аталанта» вместо Алексея намерена купить Жереми Бога из «Сассуоло».

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Ранее сообщалось, что зимой Алексей Миранчук покинет «Аталанту». Российский футболист хочет уйти, так как ему нужна регулярная игровая практика. СМИ писали об интересе к хавбеку со стороны «Торино», «Сассуоло» и «Сампдории».

Напомним, Миранчук подписал контракт с «Аталантой» в сентябре 2020 года. Соглашение россиянина с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года. За 39 матчей в составе «Аталанты» российский полузащитник забил семь голов и отдал три результативные передачи.

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