Тедеско отказался от предложения возглавить «Рапид»

Ранее «Рапид» уволил главного тренера, поэтому сейчас активно ищет ему замену. Тедеско был одним из приоритетных вариантов для руководства клуба, но «Рапид» не смог удовлетворить финансовые запросы немецкого специалиста.

Доменико рассчитывал получать втрое больше, чем мог платить венский клуб. Кроме того, Тедеско всё-таки надеется получить предложение из Бундеслиги, поэтому вариант с Австрией всерьёз не рассматривал.

Ранее СМИ сообщали, что Тедеско может стать главным тренером «Айнтрахта» или «Фенербахче». Кроме того, Доменико отклонил предложение «Герты».