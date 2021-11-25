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16:32 (мск), источник: Чемпионат.com

Тедеско отказался от предложения возглавить «Рапид»

Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско отказался от предложения возглавить венский «Рапид», информирует инсайдер Питер Линден на своём личном сайте.

Спартак
Рапид В
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Источник: РИА "Новости"
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Ранее «Рапид» уволил главного тренера, поэтому сейчас активно ищет ему замену. Тедеско был одним из приоритетных вариантов для руководства клуба, но «Рапид» не смог удовлетворить финансовые запросы немецкого специалиста.

Доменико рассчитывал получать втрое больше, чем мог платить венский клуб. Кроме того, Тедеско всё-таки надеется получить предложение из Бундеслиги, поэтому вариант с Австрией всерьёз не рассматривал.

Ранее СМИ сообщали, что Тедеско может стать главным тренером «Айнтрахта» или «Фенербахче». Кроме того, Доменико отклонил предложение «Герты».

Напомним, после матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021 «Зенит» — «Спартак» (3:1) Тедеско объявил, что не станет продлевать контракт с московским клубом. Тедеско возглавлял «Спартак» с октября 2019 года. Срок действия соглашения немецкого специалиста со «Спартаком» закончился 31 мая 2021 года.

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