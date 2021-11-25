«Вороговский и Суюмбаев могут играть в другом чемпионате». Вагнер Лав — об уходе из «Кайрата», потенциале казахстанцев и ЛЧ

"Мы провели хороший матч. У нас были моменты, но, к сожалению, мы не добились позитивного результата. Но теперь смотрим дальше, впереди финал Кубка Казахстана.

Что касается моих эмоций. Мне было очень приятно сыграть при болельщиках, хотелось попрощаться с ними при победе. «Кайрат» навсегда останется в моем сердце.

Кто может проявить себя среди казахстанцев в будущем? У Яна (Вороговского) большой потенциал, Гафур — (Суюмбаев) — очень качественный игрок. Они могут заиграть в другом чемпионате. Есть и другие, молодые игроки, они имеют качества.

Чтобы дойти до группы Лиги чемпионов нужно проделать большой путь. Клуб должен иметь гармонию, правильных людей. Я уверен, если «Кайрат» будет двигаться в этом направлении, то у них будет возможность играть в Лиге чемпионов", — заявил бразильский форвард.