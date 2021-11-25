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«Вороговский и Суюмбаев могут играть в другом чемпионате». Вагнер Лав — об уходе из «Кайрата», потенциале казахстанцев и ЛЧ

Нападающий «Кайрата» Вагнер Лав в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал о своих впечатлениях от матча с «Базелем», перспективах Яна Вороговского и Гафуржана Суюмбаева, а также порассуждал на тему выхода алматинцев в групповой этап Лиги чемпионов.

КайратЛига конференций: таблица и календарь
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Источник: ФК "Кайрат"

"Мы провели хороший матч. У нас были моменты, но, к сожалению, мы не добились позитивного результата. Но теперь смотрим дальше, впереди финал Кубка Казахстана.

Что касается моих эмоций. Мне было очень приятно сыграть при болельщиках, хотелось попрощаться с ними при победе. «Кайрат» навсегда останется в моем сердце.

Кто может проявить себя среди казахстанцев в будущем? У Яна (Вороговского) большой потенциал, Гафур — (Суюмбаев) — очень качественный игрок. Они могут заиграть в другом чемпионате. Есть и другие, молодые игроки, они имеют качества.

Чтобы дойти до группы Лиги чемпионов нужно проделать большой путь. Клуб должен иметь гармонию, правильных людей. Я уверен, если «Кайрат» будет двигаться в этом направлении, то у них будет возможность играть в Лиге чемпионов", — заявил бразильский форвард.

Напомним, что Вагнер выступал за «Кайрат» с 2020 года и помог алматинцам выиграть чемпионский титул КПЛ.

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Первый тайм: 1:1
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