Рангник уже находится в Англии и готов возглавить «Манчестер Юнайтед»

Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. В пятницу, 26 ноября, днём «Локомотив» планирует объявить, что Рангник уходит в «Манчестер Юнайтед».

Ранее британские СМИ сообщили, что немецкий специалист будет назначен исполняющим обязанности главного тренера команды до окончания сезона. При этом Рангник в дальнейшем будет работать консультантом «Манчестер Юнайтед».

«Локомотив» объявил о назначении Ральфа Рангника руководителем по спорту и развитию в июле 2021 года. Контракт Рангника с железнодорожниками рассчитан на три года. Немецкий специалист занимается широким спектром вопросов, включая стратегическое планирование и спортивное развитие, а также работу вертикали клубных команд, академии и подготовки резерва. Вместе с Рангником в клубе работает команда специалистов.