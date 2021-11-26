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18:41 (мск), источник: Vesti.kz

«Шахтер» столкнулся с серьезными проблемами перед финалом Кубка Казахстана с «Кайратом»

«Шахтер» может недосчитаться некоторых футболистов перед финалом Кубка страны с «Кайратом». Об этом передает инсайдер Айдын Кожахмет.

Шахтер Кг
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Отмечается, что сразу несколько футболистов команды заболели. С температурой слегли пять-шесть игроков, среди которых Михаил Бакаев и Евгений Шикавка. И пока непонятно, смогут ли они восстановиться к финалу.

И как пишет источник, это не коронавирус, ПЦР-тесты показали отрицательный результат.

Также сообщается, что точно не сыграет с «Кайратом» защитник Андрей Буйволов. Он получил травму и уже уехал домой. Да и вряд ли теперь вернется, поскольку ему все-таки 34 года.

Напомним, что финал Кубка страны пройдет 28 ноября в Нур-Султане на стадионе «Астана Арена». Начало — в 20:30.

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