Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Штутгарт
Майнц
Футбол. Зарубежный
22:45
Кальяри
Салернитана
Футбол. Зарубежный
23:00
Ланс
Анже
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетик
Гранада
Футбол. Первый дивизион
27.11
Томь
Нефтехимик
Футбол. Первый дивизион
27.11
Енисей
СКА-Хабаровск
Все события
Фоторепортажи
15Автогол Кудряшова, жуткий ливень и поражение в Сплите
15СКА впервые в истории проиграл шесть матчей подряд
18:40 (мск), источник: Vesti.kz

«Жетысу» принял решение по главному тренеру

Вылетевший из КПЛ «Жетысу» не будет продлевать контракт с Ринатом Алюетовым. Об этом сообщает Meta-ratings.kz.

ЖетысуЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Наверх

Молодой казахстанский специалист дебютировал в КПЛ в этом году, его команда делала ставку на местных воспитанников футбола, и семиреченцы отличались своим атакующим стилем игры.

Ранее Алюетов говорил о том, что руководство клуба изначально приглашало его на длительный проект, и даже вылет команды из КПЛ не повлияет на доверие к тренеру.

Но теперь Алюетов покидает талдыкорганский клуб. Контракт с ним не будет продлен. Но дело тут не в доверии или отсутствии доверия к тренеру, а в смене акима Алматинской области. Вполне возможно, что в ближайшее время сменится и руководство «Жетысу».

Напомним, что талдыкорганский клуб финишировал на последнем, 14-м месте в КПЛ-2021, и отправился в первую лигу.

"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь