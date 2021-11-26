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20:02 (мск), источник: Vesti.kz

Новый тренер «Астаны» определился с приоритетным трансфером на зиму

Новый главный тренер «Астаны» Срджан Благоевич уже обозначил приоритетную цель на роль первого номера, сообщает Meta-ratings.kz.

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Отмечается, что в футбольной философии Благоевича важное звено — вратарь, хорошо играющий ногами. Поэтому он уже обозначил руководству клуба необходимость поиска голкипера именно такого типажа. Основным кандидатом на эту позицию является хорошо известный сербскому специалисту соотечественник Марко Милошевич.

30-летний вратарь последние два сезона провел в ФК «Каспий», в КПЛ на его счету 43 матча, в которых он пропустил 62 мяча (по 31 голу в каждом сезоне). Вероятность его появления в «Астане» весьма высока. Дело не только в самом желании Благоевича, но и в завершившихся контрактах двух голкиперов столичного клуба — Дмитрия Непогодова и Александра Заруцкого.

Напомним, что Благоевич официально принял «Астану» 21 ноября. Под руководством сербского специалиста «Каспий» завершил сезон в КПЛ-2021 на восьмом месте, в то время как астанчане стали вторыми.

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