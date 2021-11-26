Новый тренер «Астаны» определился с приоритетным трансфером на зиму

Отмечается, что в футбольной философии Благоевича важное звено — вратарь, хорошо играющий ногами. Поэтому он уже обозначил руководству клуба необходимость поиска голкипера именно такого типажа. Основным кандидатом на эту позицию является хорошо известный сербскому специалисту соотечественник Марко Милошевич.

30-летний вратарь последние два сезона провел в ФК «Каспий», в КПЛ на его счету 43 матча, в которых он пропустил 62 мяча (по 31 голу в каждом сезоне). Вероятность его появления в «Астане» весьма высока. Дело не только в самом желании Благоевича, но и в завершившихся контрактах двух голкиперов столичного клуба — Дмитрия Непогодова и Александра Заруцкого.