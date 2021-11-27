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09:32 (мск), источник: Чемпионат.com

«Верона» может подписать Алексея Миранчука в январе

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук можете перейти в «Верону» в январе, сообщает Николо Скира в своём «твиттере».

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Источник: AFP 2021

«Даже “Верона” заинтересована в трансфере Алексея Миранчука, который собирается покинуть “Аталанту” в январе», — заявил Скира.

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Ранее сообщалось, что зимой Алексей Миранчук покинет «Аталанту». Российский футболист хочет уйти, так как ему нужна регулярная игровая практика. СМИ писали об интересе к хавбеку со стороны «Торино», «Зенита», «Дженоа», «Сассуоло» и «Сампдории».

Напомним, Миранчук подписал контракт с «Аталантой» в сентябре 2020 года. Соглашение россиянина с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года. За 39 матчей в составе «Аталанты» российский полузащитник забил семь голов и отдал три результативные передачи.

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