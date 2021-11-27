«Верона» может подписать Алексея Миранчука в январе

«Даже “Верона” заинтересована в трансфере Алексея Миранчука, который собирается покинуть “Аталанту” в январе», — заявил Скира.

Ранее сообщалось, что зимой Алексей Миранчук покинет «Аталанту». Российский футболист хочет уйти, так как ему нужна регулярная игровая практика. СМИ писали об интересе к хавбеку со стороны «Торино», «Зенита», «Дженоа», «Сассуоло» и «Сампдории».