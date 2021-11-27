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15:39 (мск), источник: Life.ru

Кокорин впервые почти за два месяца попал в заявку «Фиорентины»

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин попал в заявку команды на матч 14-го тура чемпионата Италии против «Эмполи». Об этом сообщается в твиттере клуба.

ФиорентинаЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Life.ru

Встреча состоится в субботу, 27 ноября, на стадионе «Карло Кастеллани» в Эмполи. Начало игры — в 17:00 по московскому времени.

Последние встречи Кокорин пропустил из-за мышечной усталости. В последний раз он попадал в заявку «Фиорентины» в начале октября перед матчем с «Наполи» (1:2).

Во время загрузки произошла ошибка.

Кокорин перешёл в «Фиорентину» из московского «Спартака» в январе 2021 года. В составе итальянской команды он выходил на поле в общей сложности семь раз, не отметившись результативными действиями. При этом 30-летний нападающий ни разу не оказывался в стартовом составе клуба.

В текущем сезоне футболист принял участие лишь в трёх матчах. В общей сложности Кокорин провёл на поле лишь 27 минут. Контракт россиянина с «Фиорентиной» рассчитан до 30 июня 2024 года.

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