Кокорин впервые почти за два месяца попал в заявку «Фиорентины»

Встреча состоится в субботу, 27 ноября, на стадионе «Карло Кастеллани» в Эмполи. Начало игры — в 17:00 по московскому времени.

Последние встречи Кокорин пропустил из-за мышечной усталости. В последний раз он попадал в заявку «Фиорентины» в начале октября перед матчем с «Наполи» (1:2).

Кокорин перешёл в «Фиорентину» из московского «Спартака» в январе 2021 года. В составе итальянской команды он выходил на поле в общей сложности семь раз, не отметившись результативными действиями. При этом 30-летний нападающий ни разу не оказывался в стартовом составе клуба.