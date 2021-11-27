«Арсенал» уверенно обыграл дома «Ньюкасл» в матче 13-го тура АПЛ

Хозяева одержали победу — 2:0.

Счёт был открыт в начале второго тайма. На 56-й минуте отличился нападающий Букайо Сака, ему ассистировал Нуну Тавареш.

Через десять минут форвард Габриэл Мартинелли удвоил преимущество своей команды, голевую передачу отдал Такэхиро Томиясу.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе со Стюартом Атвеллом (Нунатон, Уорикшир, Англия). Ему помогали ассистенты Дэниел Кук и Гарри Леннард. В роли резервного арбитра выступал Роберт Джонс.