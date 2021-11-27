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18:25 (мск), источник: Чемпионат.com

«Арсенал» уверенно обыграл дома «Ньюкасл» в матче 13-го тура АПЛ

Сегодня, 27 ноября, на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне в рамках 13-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» принимал «Ньюкасл Юнайтед».

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Источник: Reuters

Хозяева одержали победу — 2:0.

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Счёт был открыт в начале второго тайма. На 56-й минуте отличился нападающий Букайо Сака, ему ассистировал Нуну Тавареш.

Через десять минут форвард Габриэл Мартинелли удвоил преимущество своей команды, голевую передачу отдал Такэхиро Томиясу.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе со Стюартом Атвеллом (Нунатон, Уорикшир, Англия). Ему помогали ассистенты Дэниел Кук и Гарри Леннард. В роли резервного арбитра выступал Роберт Джонс.

«Арсенал» в 13 матчах набрал 23 очка и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2021/2022. «Ньюкасл» (6) — на 20-м месте. Лидером соревнований является лондонский «Челси», набравший за 12 матчей 29 очков.

Арсенал
2:0
Первый тайм: 0:0
Ньюкасл Юнайтед
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