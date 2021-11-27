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22:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Гол Холанда помог «Боруссии» обыграть «Вольфсбург»

Дортмундская «Боруссия» одержала победу над «Вольфсбургом» в матче 13-го тура немецкой Бундеслиги.

Боруссия Д
ВольфсбургЧемпионат Германии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча прошла в Вольфсбурге на стадионе «Фольксваген-Арена» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Уже на 2-й минуте нидерландский форвард Ваутер Вегорст вывел хозяев вперёд. Впрочем, на 35-й минуте Эмре Джан сравнял счёт, реализовав пенальти. В начале второго тайма Дониэлл Мален вывел «Боруссию» вперёд, а в концовке Эрлинг Холанд, вернувшийся на поле после травмы, закрепил победу дортмундской команды.

«Боруссия» набрала 30 очков и вышла на первое место в таблице, обогнав «Баварию» (28), которая ещё не сыграла в этом туре. «Вольфсбург» (20) — 7-й.

В других матчах тура мёнхенгладбахская «Боруссия» проиграла «Кёльну» (1:4), «Хоффенхайм» разгромил «Гройтер Фюрт» (6:3), «Герта» сыграла вничью с «Аугсбургом» (1:1), а «Фрайбург» проиграл «Бохуму» (1:2).

Вольфсбург
1:3
Первый тайм: 1:1
Боруссия Д
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