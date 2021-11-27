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27 ноября, источник: Спорт РИА Новости

«Ливерпуль» разгромил «Саутгемптон» и поднялся на второе место в АПЛ

«Ливерпуль» дома крупно переиграл «Саутгемптон» в 13-м туре чемпионата Англии по футболу.

Ливерпуль
СаутгемптонЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. Дублем отметился Диогу Жота (2-я и 32-я минуты), также отличились Тиаго Алькантара (37) и Вирджил ван Дайк (52).

Кроме того, в субботу «Кристал Пэлас» дома проиграл «Астон Вилле» — 1:2, «Норвич» на своем поле сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» — 0:0.

В турнирной таблице «Ливерпуль» идет вторым, набрав 28 очков в 13 матчах. «Саутгемптон» располагается на 14-м месте с 14 очками в активе. В следующем туре «Ливерпуль» в гостях встретится с «Эвертоном» 1 декабря, «Саутгемптон» примет «Лестер» в тот же день.

Ливерпуль
4:0
Первый тайм: 3:0
Саутгемптон
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