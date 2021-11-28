«Ювентус» с минимальным счетом уступил «Аталанте»

Встреча прошла в Турине на стадионе «Альянц» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Джованни Айрольди, ему помогали Эмануэле Пренна и Давиде Империале.

Единственный гол в середине первого тайма забил колумбийский форвард Дуван Сапата. Ему ассистировал албанский защитник Берат Джимсити.

Российский полузащитник гостей Алексей Миранчук провел матч на скамейке запасных.

У «Ювентуса» 21 балл, команда располагается на восьмой позиции в турнирной таблице Серии А. «Аталанта» набрала 28 очков и занимает четвёртое место.