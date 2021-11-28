Текущие события
Футбол. Зарубежный
27.11
Ницца
Метц
01
Футбол. Зарубежный
27.11
Вильярреал
Барселона
13
Футбол. Зарубежный
27.11
Венеция
Интер
02
Футбол. Зарубежный
27.11
Бавария
Арминия
10
Футбол. Зарубежный
27.11
Брайтон
Лидс
00
Футбол. Зарубежный
27.11
Мальорка
Хетафе
00
Футбол. Зарубежный
27.11
Ювентус
Аталанта
01
Футбол. Премьер-лига
27.11
Химки
Краснодар
33
Футбол. Зарубежный
27.11
Лилль
Нант
11
Футбол. Зарубежный
27.11
Валенсия
Райо Вальекано
11
Футбол. Первый дивизион
27.11
Балтика
КАМАЗ
00
Футбол. Зарубежный
27.11
Кристал Пэлас
Астон Вилла
12
Футбол. Зарубежный
27.11
Ливерпуль
Саутгемптон
40
Футбол. Зарубежный
27.11
Норвич
Вулверхэмптон
00
Футбол. Зарубежный
27.11
Бохум
Фрайбург
21
Футбол. Зарубежный
27.11
Вольфсбург
Боруссия Д
13
Футбол. Зарубежный
27.11
Герта
Аугсбург
11
Футбол. Зарубежный
27.11
Гройтер Фюрт
Хоффенхайм
36
Футбол. Зарубежный
27.11
Кельн
Боруссия М
41
Футбол. Зарубежный
27.11
Сампдория
Верона
31
Футбол. Зарубежный
27.11
Эмполи
Фиорентина
21
Футбол. Премьер-лига
27.11
Ахмат
Ростов
20
Футбол. Первый дивизион
27.11
Алания
Велес
21
Футбол. Первый дивизион
27.11
Краснодар-2
Металлург Лп
10
Футбол. Первый дивизион
27.11
Кубань
Олимп-Долгопрудный
02
Футбол. Зарубежный
27.11
Алавес
Сельта
12
Футбол. Зарубежный
27.11
Арсенал
Ньюкасл Юнайтед
20
Футбол. Первый дивизион
27.11
Акрон
Оренбург
03
Футбол. Первый дивизион
27.11
Ротор
Факел
12
Футбол. Первый дивизион
27.11
Спартак-2
Текстильщик
21
Футбол. Первый дивизион
27.11
Торпедо
Волгарь
10
Футбол. Премьер-лига
27.11
Урал
Сочи
11
Футбол. Первый дивизион
27.11
Енисей
СКА-Хабаровск
31
Все события
Фоторепортажи
8«Локомотив» вылетел из Лиги Европы
30«Спартак» снова побеждает «Наполи». На этот раз в Москве
00:27 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ювентус» с минимальным счетом уступил «Аталанте»

«Ювентус» потерпел поражение от «Аталанты» в матче 14-го тура итальянской Серии А.

Ювентус
АталантаЧемпионат Италии: таблица и календарь
Наверх
Источник: AFP 2021
Читайте также
Конте и Гвардиолу ждут сложности в АПЛ, а Моуринью оступится в Италии: еще одна попытка выиграть 50 миллионов

Встреча прошла в Турине на стадионе «Альянц» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Джованни Айрольди, ему помогали Эмануэле Пренна и Давиде Империале.

Единственный гол в середине первого тайма забил колумбийский форвард Дуван Сапата. Ему ассистировал албанский защитник Берат Джимсити.

Российский полузащитник гостей Алексей Миранчук провел матч на скамейке запасных.

У «Ювентуса» 21 балл, команда располагается на восьмой позиции в турнирной таблице Серии А. «Аталанта» набрала 28 очков и занимает четвёртое место.

В следующем туре чемпионата Италии «Ювентус» 30 ноября сыграет на выезде с «Салернитаной», а «Аталанта» в этот же день примет «Венецию».

Ювентус
0:1
Первый тайм: 0:1
Аталанта
 Украинский боксёр жёстко нокаутировал россиянина!
Российская фигуристка победила в США с уникальной программой!
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь