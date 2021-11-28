«Интер» победил «Венецию» и вплотную приблизился к «Наполи» и «Милану»

Встреча прошла в Венеции на стадионе «Пьерлуиджи Пенцо» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Ливио Маринелли, ему помогали Родольфо Ди Вуоло и Мауро Галетто.

Первый гол на 34-й минуте забил полузащитник Хакан Чалханоглу. В концовке встречи форвард Лаутаро Мартинес закрепил победу миланцев, реализовав пенальти.

«Интер» набрал 31 очко и закрепился на третьем месте в турнирной таблице итальянского чемпионата, вплотную приблизившись к «Наполи» и «Милану», у которых по 32 балла. «Венеция» (15) идёт на 15-й позиции.