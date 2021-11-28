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01:22 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барселона» обыграла «Вильярреал» благодаря двум голам в концовке

«Барселона» обыграла «Вильярреал» в матче 15-го тура чемпионата Испании.

Вильярреал
БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча прошла в Вильярреале на стадионе «Керамика» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

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На 48-й минуте после отскока от голкипера Херонимо Рульи отличился Френки де Йонг. Арбитр зафиксировал положение вне игры, но после проверки ВАР засчитал гол.

На 76-й минуте хозяева сравняли счёт благодаря голу вышедшего на замену Саму Чуквезе. Провалилась оборона «Барселоны», и Саму в борьбе за мяч успел опередить Оскара Мингесу, после чего точным ударом поразил ворота гостей.

На 88-й минуте Марк-Андре Тер Штеген выполнил передачу к чужой вратарской, в верховой борьбе ошиблись защитники хозяев, после чего Мемфис Депай получил возможность вывалиться на Рулли — и своим моментом голландец воспользовался на 100%. В компенсированное время Филиппе Коутиньо закрепил победу каталонцев, реализовав пенальти.

«Барселона» набрала 23 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги. «Вильярреал» (16) — 12-й.

Вильярреал
1:3
Первый тайм: 0:0
Барселона
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