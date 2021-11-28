Гвардиола рассказал, где бы хотел работать после «Манчестер Сити»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о том, где бы он мог поработать после ухода из английского клуба.
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о том, где бы он мог поработать после ухода из английского клуба.
«Когда я закончу в Манчестере, мне будет интересно поработать на чемпионате мира или Евро. Но обычно это нелегко — свободных вакансий в таких случаях бывает очень мало. Впрочем, если этого не произойдет, я продолжу тренировать клуб. Если же говорить о работе в Англии, то я рассматриваю работу только в “Манчестер Сити”, — передает слова Гвардиолы Sky Sports.
Также он отметил, что никогда раньше не мог подумать, что будет возглавлять клуб из Манчестера, да еще и на протяжении шести сезонов. Испанский специалист возглавил «Манчестер Сити» в 2016 году. Под его руководством команда три раза становилась чемпионом Англии, а также по разу — обладателем Кубка и Суперкубка страны. В сезоне 2021/2022 подопечные Гвардиолы дошли до финала Лиги Чемпионов. В заключительном поединке турнира англичане уступили «Челси».
В 12-ти матчей этого сезона «Манчестер Сити» располагается на третьей строчке в чемпионате Англии, отставая от идущего первым «Челси» на три очка. У подопечных Гвардиолы имеется одна игра в запасе.
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