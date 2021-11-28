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13:08 (мск), источник: Чемпионат.com

Футболист «Палмейраса» симулировал травму после того, как судья похлопал его по спине

Нападающий «Палмейраса» Дейверсон совершил симуляцию в финале Кубка Либертадорес с «Фламенго» (2:1).

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Источник: Reuters

В одном из эпизодов на последней добавленной минуте дополнительного времени футболист упал на газон после касания главного арбитра. Игрок симулировал травму, сославшись на то, что судья нанёс ему повреждения похлопываниями по спине.

Во время загрузки произошла ошибка.

Отметим, что Дейверсон забил победный мяч на 95-й минуте встречи и был признан лучшим игроком финала Кубка Либертадорес.

«Палмейрас» второй год подряд завоевал Кубок Либертадорес. В финальном матче прошлого года команда победила «Сантос» со счётом 1:0.

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