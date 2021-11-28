Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Бордо
Брест
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лорьян
Ренн
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Монако
Страсбур
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Реймс
Клермон Фут
00
Футбол. Зарубежный
17:00
Бернли
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Брентфорд
Эвертон
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лестер
Уотфорд
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Манчестер Сити
Вест Хэм Юнайтед
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Милан
Сассуоло
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Специя
Болонья
00
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Рубин
Динамо
11
Футбол. Зарубежный
перерыв
Бетис
Леванте
01
Футбол. Зарубежный
17:30
Айнтрахт Ф
Унион Б
Футбол. Зарубежный
18:15
Эспаньол
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
19:00
Монпелье
Лион
Футбол. Зарубежный
15:00
Сент-Этьен
ПСЖ
13
Футбол. Зарубежный
19:30
РБ Лейпциг
Байер
Футбол. Зарубежный
19:30
Челси
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
14:30
Удинезе
Дженоа
00
Футбол. Премьер-лига
20:00
ЦСКА
Зенит
Футбол. Зарубежный
20:00
Рома
Торино
Футбол. Премьер-лига
14:00
Нижний Новгород
Крылья Советов
00
Футбол. Зарубежный
20:30
Кадис
Атлетико
Футбол. Зарубежный
22:45
Марсель
Труа
Футбол. Зарубежный
22:45
Наполи
Лацио
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал
Севилья
Все события
Фоторепортажи
8«Челси» против «Ман Юнайтед»: классика АПЛ
7«Спартак» Руя Витории проиграл в гостях «Краснодару»
16:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Эвра досрочно поздравил Месси с получением «Золотого мяча»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Патрис Эвра досрочно поздравил аргентинского форварда «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси с завоеванием седьмого «Золотого мяча».

Чемпионат Франции: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2021

Церемония вручения награды должна состояться только завтра, 29 ноября, соответственно победители ещё неизвестны.

«Поздравляю Месси с завоеванием очередного “Золотого мяча”, — написал Эвра у себя в “инстаграме”.

Во время загрузки произошла ошибка.

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится завтра, 29 ноября. Ранее издание France Football опубликовало список 30 претендентов на приз лучшему игроку года. В него вошли Николо Барелла («Интер»), Карим Бензема («Реал»), Леонардо Бонуччи («Ювентус»), Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»), Джорджо Кьеллини («Ювентус»), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Эрлинг Холанд («Боруссия» Д), Жоржиньо («Челси»), Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур»), Н’Голо Канте («Челси»), Симон Кьер («Милан»), Сесар Аспиликуэта («Челси»), Роберт Левандовски («Бавария»), Ромелу Лукаку («Челси»), Рияд Марез («Манчестер Сити»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Лионель Месси («ПСЖ»), Лука Модрич («Реал»), Жерар Морено («Вильярреал»), Мэйсон Маунт («Челси»), Неймар («ПСЖ»), Педри («Барселона»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») и Луис Суарес («Атлетико»).

Читайте также
 Украинский боксёр жёстко нокаутировал россиянина!
Российская фигуристка победила в США с уникальной программой!
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь