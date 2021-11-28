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19:47 (мск), источник: Sport24

«Милан» проиграл «Сассуоло» и упустил возможность возглавить таблицу Серии А

Сегодня проходят матчи 14-го тура Серии А. «Милан» неожиданно уступил на домашнем поле «Сассуоло».

Милан
СассуолоЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Счет во встрече открыл игрок красно-черных Алессио Романьоли на 21-й минуте матча. На счет гостей голы записали Джанлука Скамачча 24-я минута, Симон Кьер 33-я (автогол) и Доменико Берарди 66-я.

В параллельной игре «Болонья» с минимальным счетом обыграла «Специю» 1:0. Мяч с пенальти реализовал Марко Арнаутович на 83-й минуте.

После этих матчей «Милан» занимает 2-ю строчку в таблице, упустив возможность возглавить Серию А (32 очка), «Сассуоло» — 12-ю (18). «Болонья» — 9-я (21), «Специя» — 17-я (11).

Милан
1:3
Первый тайм: 1:2
Сассуоло
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