«Милан» проиграл «Сассуоло» и упустил возможность возглавить таблицу Серии А
Сегодня проходят матчи 14-го тура Серии А. «Милан» неожиданно уступил на домашнем поле «Сассуоло».
Милан
СассуолоЧемпионат Италии: таблица и календарь
Сегодня проходят матчи 14-го тура Серии А. «Милан» неожиданно уступил на домашнем поле «Сассуоло».
Счет во встрече открыл игрок красно-черных Алессио Романьоли на 21-й минуте матча. На счет гостей голы записали Джанлука Скамачча 24-я минута, Симон Кьер 33-я (автогол) и Доменико Берарди 66-я.
В параллельной игре «Болонья» с минимальным счетом обыграла «Специю» 1:0. Мяч с пенальти реализовал Марко Арнаутович на 83-й минуте.
После этих матчей «Милан» занимает 2-ю строчку в таблице, упустив возможность возглавить Серию А (32 очка), «Сассуоло» — 12-ю (18). «Болонья» — 9-я (21), «Специя» — 17-я (11).