«Милан» проиграл «Сассуоло» и упустил возможность возглавить таблицу Серии А

Счет во встрече открыл игрок красно-черных Алессио Романьоли на 21-й минуте матча. На счет гостей голы записали Джанлука Скамачча 24-я минута, Симон Кьер 33-я (автогол) и Доменико Берарди 66-я.

В параллельной игре «Болонья» с минимальным счетом обыграла «Специю» 1:0. Мяч с пенальти реализовал Марко Арнаутович на 83-й минуте.