«Кайрат» выиграл Кубок Казахстана в серии пенальти и установил новый рекорд

Основное время встречи, которая прошла в Нур-Султане, завершилась со счетом 2:2. У «Кайрата» на шестой и 40-й минутах дубль оформил Вагнер Лав, а у «Шахтера» во втором тайме отличились Михаил Габышев (48-я минута) и Мартин Тошев (75-я).

Дополнительное время завершилось со счетом 1:1. Карагандинцев вперед с пенальти на 97-й минуте вывел Айдос Таттыбаев. Причем пенальти был назначен в ворота «Кайрата» после перепроверки VAR. А у алматинцев счет сравнял на 110-й минуте Артур Шушеначев.

Для «Кайрата» — это десятая победа в Кубке Казахстана. Алматинцы переписали свой же рекорд. «Шахтер» в третий раз стал финалистом — они выигрывали Кубок только один раз.