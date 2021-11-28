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21:45 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Челси» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» и остался лидером чемпионата Англии

«Челси» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью (1:1) в матче 13-го тура чемпионата Англии.

Челси
Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
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На 50-й минуте после ошибки в обороне «Челси» два игрока «МЮ» вышли на ворота Менди, и Джейдон Санчо точно пробил. Сравнял счет на 69-й минуте Жоржинью, который реализовал пенальти.

«Челси» набрал 30 очков и остался лидером чемпионата Англии. «Манчестер Сити» имеет 29 очков, «Ливерпуль» — 28. У «МЮ» 18 очков и восьмая позиция.

Челси
1:1
Первый тайм: 0:0
Манчестер Юнайтед
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